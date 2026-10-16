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Автоэксперт рассказал о стоимости сезонной замены шин

Автоэксперт рассказал о стоимости сезонной замены шин - 16.10.2026, ПРАЙМ

Автоэксперт рассказал о стоимости сезонной замены шин

Если прогноз обещает ночные температуры около нуля и дальнейшее похолодание, записаться на шиномонтаж стоит заранее — до заморозков. Это особенно важно для тех, | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T02:02+0300

2026-10-16T02:02+0300

2026-10-16T02:02+0300

эксклюзив

бизнес

автомобильные шины

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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Если прогноз обещает ночные температуры около нуля и дальнейшее похолодание, записаться на шиномонтаж стоит заранее — до заморозков. Это особенно важно для тех, кто выезжает рано утром или возвращается поздно вечером: днем дорога может оставаться сухой, а к утру на отдельных участках уже появляется лед. Как рассказал агентству "Прайм" технический директор сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов, заблаговременная запись позволяет выбрать удобное время, а в некоторых случаях еще и сэкономить.Стоимость "переобувки" зависит от города, типа автомобиля, размера колес и сложности работы. Шиномонтаж на кроссовер с крупными колесами обычно дороже, чем обслуживание небольшого легкового автомобиля. Низкопрофильные шины и RunFlat также увеличивают стоимость — они требуют подходящей оснастки и более трудоемкого монтажа. В Москве шиномонтаж четырех 15-дюймовых колес стоит 4 960 рублей, в Новосибирске аналогичные работы обходятся в 3 360 рублей. В сумму входят снятие колес, демонтаж летних шин и установка зимних на диски, балансировка и установка колес обратно.Важный нюанс: чем раньше автовладелец запишется ни шиномонтаж, тем дешевле ему обойдется работа. С выпадением первого снега и появлением ажиотажных очередей многие независимые мастерские очень заметно поднимают цены."Перед записью полезно достать шины из места хранения и осмотреть их. Грыжи, глубокие порезы, повреждения бортов и выраженный неравномерный износ требуют оценки специалиста. Лучше всего проводить такой осмотр весной, когда покрышки снимались с диска при предыдущем шиномонтаже", - говорит Родионов.По его словам, наличие шипов еще не означает, что комплект пригоден к эксплуатации: на снегу и льду нельзя использовать зимние шины с остаточной глубиной протектора 4 мм и менее. Если комплект пора менять, выбор на рынке широк — доступны российские и китайские марки, Pirelli, Yokohama и отдельные модели других зарубежных производителей. При покупке нужно сверять размер и индексы нагрузки и скорости с требованиями автопроизводителя.Выбор между шипами и фрикционными шинами зависит от маршрутов. При частом гололеде, ледяном накате и поездках по неочищенным дорогам шипованные модели обычно дают дополнительный запас сцепления. Для холодной снежной зимы подходят и фрикционные шины скандинавского типа.Европейские варианты, отмечает эксперт, рассчитаны преимущественно на более мягкие условия. Городскому водителю тоже стоит учитывать состояние дворов и подъездных дорог, где лед может сохраняться дольше. Тип привода эти требования не меняет: зимний комплект нужен на всех четырех колесах. Полный привод помогает разгоняться, но торможение и прохождение поворотов по-прежнему зависят от сцепления шин.Когда комплект выбран, стоит заранее выяснить итоговую стоимость установки. У разных сервисов состав услуги может отличаться, поэтому нужно уточнить, включены ли балансировка и расходные материалы. О наличии датчиков давления лучше сообщить при записи, особенно если зимний комплект установлен на других дисках. Качественный шиномонтаж включает осмотр и очистку колес, проверку посадки шины на ободе и правильную балансировку. Финальную затяжку крепежа выполняют динамометрическим ключом.Если снег застал на летних шинах, поездку лучше отложить: для доставки машины на шиномонтаж безопаснее воспользоваться эвакуатором. "Даже полный привод не компенсирует недостаточное сцепление летних покрышек. Если снегопад начался в пути, нужно плавно снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких действий рулем и педалями. Именно поэтому замену шин лучше завершить до первых заморозков на привычном маршруте", - заключает Никита Родионов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, бизнес, автомобильные шины