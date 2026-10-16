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В Швеции признали, что у ЕС нет способа изъять замороженные активы России
В Швеции признали, что у ЕС нет способа изъять замороженные активы России - 16.10.2026, ПРАЙМ
В Швеции признали, что у ЕС нет способа изъять замороженные активы России
Исполняющий обязанности премьера Швеции Ульф Кристерссон признал, что у ЕС нет способов экспроприировать российские замороженные активы. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T19:44+0300
2026-10-16T19:44+0300
2026-10-16T19:47+0300
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БРЮССЕЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Исполняющий обязанности премьера Швеции Ульф Кристерссон признал, что у ЕС нет способов экспроприировать российские замороженные активы. "Несколько месяцев назад у нас была очень подробная дискуссия, когда мы поняли, что по крайней мере на данный момент нет абсолютно никаких шансов такого решения. Сегодня этот вопрос был поднят снова, и ничего не изменилось", - сказал Кристерссон журналистам в Брюсселе, комментируя вопрос об экспроприации российских замороженных активов. Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем - около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды - хранится в Euroclear. В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе незаконной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит в случае конфискации ее замороженных активов Западом.
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финансы, мировая экономика, швеция, брюссель, украина, сергей лавров, ес, банк россии, euroclear
Финансы, Мировая экономика, ШВЕЦИЯ, Брюссель, УКРАИНА, Сергей Лавров, ЕС, Банк России, Euroclear
В Швеции признали, что у ЕС нет способа изъять замороженные активы России
Кристерссон: у ЕС нет способа изъять замороженные российские активы
БРЮССЕЛЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Исполняющий обязанности премьера Швеции Ульф Кристерссон признал, что у ЕС нет способов экспроприировать российские замороженные активы.
"Несколько месяцев назад у нас была очень подробная дискуссия, когда мы поняли, что по крайней мере на данный момент нет абсолютно никаких шансов такого решения. Сегодня этот вопрос был поднят снова, и ничего не изменилось", - сказал Кристерссон журналистам в Брюсселе, комментируя вопрос об экспроприации российских замороженных активов.
Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем - около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды - хранится в Euroclear.
В Москве неоднократно называли заморозку российских активов в Европе незаконной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит в случае конфискации ее замороженных активов Западом.