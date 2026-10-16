https://1prime.ru/20261016/siluanovyj-874339978.html
Силуанов рассказал о внедрении ИИ в работу Минфина
Силуанов рассказал о внедрении ИИ в работу Минфина - 16.10.2026, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о внедрении ИИ в работу Минфина
Правительство России активно внедряет в свою работу технологии искусственного интеллекта, министерство финансов также использует ИИ, однако все окончательные... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:43+0300
2026-10-16T14:43+0300
2026-10-16T14:43+0300
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БАНГКОК, 16 окт – ПРАЙМ. Правительство России активно внедряет в свою работу технологии искусственного интеллекта, министерство финансов также использует ИИ, однако все окончательные решения по каждому вопросу в российской системе управления принимает человек, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.
Глава Минфина принимает участие в работе встреч Всемирного банка, МВФ и встрече министров финансов G20, которые проходят в столице Таиланда с 12 по 18 октября.
Общаясь с журналистами, он отметил, что тема ИИ и отношения к его использованию обсуждается на мероприятиях в Бангкоке как одна из главных.
"Что касается вопросов искусственного интеллекта, то министерство финансов также внедряет все эти инновации, и в своей работе правительство Российской Федерации активно использует искусственный интеллект в тех вопросах, которые могут быть автоматизированы. Но всегда искусственный интеллект — это лишь второе и третье мнение. Окончательное решение, конечно, принимает специалист", - сказал Силуанов.
Глава Минфина подчеркнул, что на сегодняшний день в министерстве операции по применению ИИ стали рутинными.
"Сегодня это рутинная операция, уже подключается возможность формирования какого‑то альтернативного мнения. Но я еще раз повторюсь: в Минфине вопросы окончательно принимаются специалистами нашего министерства", - сказал Силуанов.
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технологии, россия, таиланд, бангкок, антон силуанов, минфин, всемирный банк, мвф
Технологии, РОССИЯ, ТАИЛАНД, БАНГКОК, Антон Силуанов, Минфин, Всемирный банк, МВФ
Силуанов рассказал о внедрении ИИ в работу Минфина
Силуанов: правительство активно внедряет в свою работу технологии ИИ
БАНГКОК, 16 окт – ПРАЙМ. Правительство России активно внедряет в свою работу технологии искусственного интеллекта, министерство финансов также использует ИИ, однако все окончательные решения по каждому вопросу в российской системе управления принимает человек, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.
Глава Минфина принимает участие в работе встреч Всемирного банка, МВФ и встрече министров финансов G20, которые проходят в столице Таиланда с 12 по 18 октября.
Общаясь с журналистами, он отметил, что тема ИИ и отношения к его использованию обсуждается на мероприятиях в Бангкоке как одна из главных.
"Что касается вопросов искусственного интеллекта, то министерство финансов также внедряет все эти инновации, и в своей работе правительство Российской Федерации активно использует искусственный интеллект в тех вопросах, которые могут быть автоматизированы. Но всегда искусственный интеллект — это лишь второе и третье мнение. Окончательное решение, конечно, принимает специалист", - сказал Силуанов.
Глава Минфина подчеркнул, что на сегодняшний день в министерстве операции по применению ИИ стали рутинными.
"Сегодня это рутинная операция, уже подключается возможность формирования какого‑то альтернативного мнения. Но я еще раз повторюсь: в Минфине вопросы окончательно принимаются специалистами нашего министерства", - сказал Силуанов.