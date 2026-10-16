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Силуанов рассказал об обсуждении регулирования расчетов в цифровых валютах

Силуанов рассказал об обсуждении регулирования расчетов в цифровых валютах - 16.10.2026, ПРАЙМ

Силуанов рассказал об обсуждении регулирования расчетов в цифровых валютах

Вопросы регулирования расчетов в цифровых валютах обсуждались на заседании Всемирного банка в Бангкоке, сообщил глава Минфина России Антон Силуанов. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T15:38+0300

2026-10-16T15:38+0300

2026-10-16T15:38+0300

финансы

бангкок

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антон силуанов

всемирный банк

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БАНГКОК, 16 окт - ПРАЙМ. Вопросы регулирования расчетов в цифровых валютах обсуждались на заседании Всемирного банка в Бангкоке, сообщил глава Минфина России Антон Силуанов. "Говорили о необходимости глобального регулирования расчетов цифровых валют, глобального мониторинга расчетов цифровых валют. Эта тема нами поддерживается и будет дальше тоже развиваться", - сказал он журналистам на полях осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка. Глава Минфина России принимает участие в работе встреч Всемирного банка, МВФ и встрече министров финансов G20, которые проходят в столице Таиланда с 12 по 18 октября.

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финансы, бангкок, таиланд, антон силуанов, всемирный банк, минфин, мвф