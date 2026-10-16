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Силуанов рассказал об обсуждении регулирования расчетов в цифровых валютах
Силуанов рассказал об обсуждении регулирования расчетов в цифровых валютах - 16.10.2026, ПРАЙМ
Силуанов рассказал об обсуждении регулирования расчетов в цифровых валютах
Вопросы регулирования расчетов в цифровых валютах обсуждались на заседании Всемирного банка в Бангкоке, сообщил глава Минфина России Антон Силуанов. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T15:38+0300
2026-10-16T15:38+0300
2026-10-16T15:38+0300
финансы
бангкок
таиланд
антон силуанов
всемирный банк
минфин
мвф
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БАНГКОК, 16 окт - ПРАЙМ. Вопросы регулирования расчетов в цифровых валютах обсуждались на заседании Всемирного банка в Бангкоке, сообщил глава Минфина России Антон Силуанов.
"Говорили о необходимости глобального регулирования расчетов цифровых валют, глобального мониторинга расчетов цифровых валют. Эта тема нами поддерживается и будет дальше тоже развиваться", - сказал он журналистам на полях осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.
Глава Минфина России принимает участие в работе встреч Всемирного банка, МВФ и встрече министров финансов G20, которые проходят в столице Таиланда с 12 по 18 октября.
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финансы, бангкок, таиланд, антон силуанов, всемирный банк, минфин, мвф
Финансы, БАНГКОК, ТАИЛАНД, Антон Силуанов, Всемирный банк, Минфин, МВФ
Силуанов рассказал об обсуждении регулирования расчетов в цифровых валютах
Силуанов: в Бангкоке обсудили вопросы регулирования расчетов в цифровых валютах
БАНГКОК, 16 окт - ПРАЙМ. Вопросы регулирования расчетов в цифровых валютах обсуждались на заседании Всемирного банка в Бангкоке, сообщил глава Минфина России Антон Силуанов.
"Говорили о необходимости глобального регулирования расчетов цифровых валют, глобального мониторинга расчетов цифровых валют. Эта тема нами поддерживается и будет дальше тоже развиваться", - сказал он журналистам на полях осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.
Глава Минфина России принимает участие в работе встреч Всемирного банка, МВФ и встрече министров финансов G20, которые проходят в столице Таиланда с 12 по 18 октября.