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Силуанов назвал вопросы устойчивости бюджетной политики основополагающими

Силуанов назвал вопросы устойчивости бюджетной политики основополагающими - 16.10.2026, ПРАЙМ

Силуанов назвал вопросы устойчивости бюджетной политики основополагающими

Вопросы устойчивости бюджетной политики являются основополагающими во внесенном в Госдуму проекте бюджета на ближайшие три года, сообщил глава Минфина Антон... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T17:07+0300

2026-10-16T17:07+0300

2026-10-16T17:07+0300

финансы

россия

таиланд

антон силуанов

госдума

минфин

всемирный банк

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БАНГКОК, 16 окт - ПРАЙМ. Вопросы устойчивости бюджетной политики являются основополагающими во внесенном в Госдуму проекте бюджета на ближайшие три года, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. "Россия ведет ответственную бюджетную политику. Только что в Государственной думе приняли к рассмотрению бюджет на предстоящие три года, где вопросы устойчивости бюджетной политики, балансировки бюджета являются одними из важнейших", - сказал он журналистам. Правительство РФ ранее внесло проект в Госдуму. Ключевыми приоритетами бюджета являются социальные обязательства, включая поддержку семей с детьми, здравоохранение и образование, помощь участникам специальной военной операции и их близким, оборона и безопасность, а также национальные цели, в том числе технологическое лидерство и развитие инфраструктуры. В первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов Госдума планирует рассмотреть 29 октября. Глава Минфина России принимает участие в работе встреч Всемирного банка, МВФ и встрече министров финансов G20, которые проходят в столице Таиланда с 12 по 18 октября.

таиланд

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финансы, россия, таиланд, антон силуанов, госдума, минфин, всемирный банк