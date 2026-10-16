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Минимальный размер пенсии неработающих москвичей вырастет до 28 580 рублей
Минимальный размер пенсии неработающих москвичей вырастет до 28 580 рублей - 16.10.2026, ПРАЙМ
Минимальный размер пенсии неработающих москвичей вырастет до 28 580 рублей
Минимальный размер пенсии неработающих москвичей-пенсионеров с учетом городской доплаты увеличится до 28 580 рублей в месяц, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T13:44+0300
2026-10-16T13:44+0300
2026-10-16T13:44+0300
россия
общество
сергей собянин
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Минимальный размер пенсии неработающих москвичей-пенсионеров с учетом городской доплаты увеличится до 28 580 рублей в месяц, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров-москвичей с учетом городской доплаты увеличится до 28 580 рублей в месяц", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
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россия, общество , сергей собянин
РОССИЯ, Общество , Сергей Собянин
Минимальный размер пенсии неработающих москвичей вырастет до 28 580 рублей
Собянин: минимальный размер пенсии москвичей с учетом доплаты увеличится до 28 580 рублей
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Минимальный размер пенсии неработающих москвичей-пенсионеров с учетом городской доплаты увеличится до 28 580 рублей в месяц, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров-москвичей с учетом городской доплаты увеличится до 28 580 рублей в месяц", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".