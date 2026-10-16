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Минимальный размер пенсии неработающих москвичей вырастет до 28 580 рублей - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Минимальный размер пенсии неработающих москвичей вырастет до 28 580 рублей
Минимальный размер пенсии неработающих москвичей вырастет до 28 580 рублей - 16.10.2026, ПРАЙМ
Минимальный размер пенсии неработающих москвичей вырастет до 28 580 рублей
Минимальный размер пенсии неработающих москвичей-пенсионеров с учетом городской доплаты увеличится до 28 580 рублей в месяц, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T13:44+0300
2026-10-16T13:44+0300
россия
общество
сергей собянин
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Минимальный размер пенсии неработающих москвичей-пенсионеров с учетом городской доплаты увеличится до 28 580 рублей в месяц, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров-москвичей с учетом городской доплаты увеличится до 28 580 рублей в месяц", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
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россия, общество , сергей собянин
РОССИЯ, Общество , Сергей Собянин
13:44 16.10.2026
 
Минимальный размер пенсии неработающих москвичей вырастет до 28 580 рублей

Собянин: минимальный размер пенсии москвичей с учетом доплаты увеличится до 28 580 рублей

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДенежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг
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© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Минимальный размер пенсии неработающих москвичей-пенсионеров с учетом городской доплаты увеличится до 28 580 рублей в месяц, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров-москвичей с учетом городской доплаты увеличится до 28 580 рублей в месяц", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
 
РОССИЯОбществоСергей Собянин
 
 
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