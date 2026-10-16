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Минимальный размер пенсии неработающих москвичей вырастет до 28 580 рублей

Минимальный размер пенсии неработающих москвичей вырастет до 28 580 рублей - 16.10.2026, ПРАЙМ

Минимальный размер пенсии неработающих москвичей вырастет до 28 580 рублей

Минимальный размер пенсии неработающих москвичей-пенсионеров с учетом городской доплаты увеличится до 28 580 рублей в месяц, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T13:44+0300

2026-10-16T13:44+0300

2026-10-16T13:44+0300

россия

общество

сергей собянин

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Минимальный размер пенсии неработающих москвичей-пенсионеров с учетом городской доплаты увеличится до 28 580 рублей в месяц, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров-москвичей с учетом городской доплаты увеличится до 28 580 рублей в месяц", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".

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россия, общество , сергей собянин