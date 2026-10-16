https://1prime.ru/20261016/sobyanin-874337122.html

Соцвыплаты в Москве проиндексируют на 4,3%, заявил Собянин

Соцвыплаты в Москве проиндексируют на 4,3%, заявил Собянин - 16.10.2026, ПРАЙМ

Соцвыплаты в Москве проиндексируют на 4,3%, заявил Собянин

Размеры пособий и выплат семьям с детьми, горожанам старшего поколения, людям с инвалидностью в Москве будут проиндексированы на 4,3% с 1 января 2027 года,... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T14:13+0300

2026-10-16T14:13+0300

2026-10-16T14:13+0300

общество

москва

сергей собянин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874337122.jpg?1792149186

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Размеры пособий и выплат семьям с детьми, горожанам старшего поколения, людям с инвалидностью в Москве будут проиндексированы на 4,3% с 1 января 2027 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "С 1 января 2027-го размеры пособий и выплат семьям с детьми, горожанам старшего поколения, людям с инвалидностью будут проиндексированы на 4,3%", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".

москва

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общество , москва, сергей собянин