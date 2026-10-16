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Соцвыплаты в Москве проиндексируют на 4,3%, заявил Собянин
Соцвыплаты в Москве проиндексируют на 4,3%, заявил Собянин - 16.10.2026, ПРАЙМ
Соцвыплаты в Москве проиндексируют на 4,3%, заявил Собянин
Размеры пособий и выплат семьям с детьми, горожанам старшего поколения, людям с инвалидностью в Москве будут проиндексированы на 4,3% с 1 января 2027 года,... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:13+0300
2026-10-16T14:13+0300
2026-10-16T14:13+0300
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Размеры пособий и выплат семьям с детьми, горожанам старшего поколения, людям с инвалидностью в Москве будут проиндексированы на 4,3% с 1 января 2027 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "С 1 января 2027-го размеры пособий и выплат семьям с детьми, горожанам старшего поколения, людям с инвалидностью будут проиндексированы на 4,3%", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
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общество , москва, сергей собянин
Общество , МОСКВА, Сергей Собянин
Соцвыплаты в Москве проиндексируют на 4,3%, заявил Собянин
Собянин: в Москве с 1 января 2027 года проиндексируют пособия и выплаты семьям с детьми