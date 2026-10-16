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Вице-президент SOCAR заявил о готовности снова покупать газ у "Газпрома" - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Вице-президент SOCAR заявил о готовности снова покупать газ у "Газпрома"
Вице-президент SOCAR заявил о готовности снова покупать газ у "Газпрома" - 16.10.2026, ПРАЙМ
Вице-президент SOCAR заявил о готовности снова покупать газ у "Газпрома"
Вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Эльшад Насиров в ходе форума "Российская энергетическая неделя" сообщил о... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T11:21+0300
2026-10-16T11:21+0300
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БАКУ, 16 окт — ПРАЙМ. Вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Эльшад Насиров в ходе форума "Российская энергетическая неделя" сообщил о намерении возобновить закупки газа у "Газпрома".По его словам, взаимодействие с российским холдингом является показательным примером успешного партнерства. Насиров отметил, что SOCAR, вероятно, единственная в мире компания, которая сначала приобретала газ у "Газпрома", затем сама поставляла ему топливо. Теперь азербайджанская сторона вновь заинтересована в закупках.Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 14 по 16 октября. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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газ, москва, газпром, socar, россия
Газ, МОСКВА, Газпром, SOCAR, РОССИЯ
11:21 16.10.2026
 
Вице-президент SOCAR заявил о готовности снова покупать газ у "Газпрома"

Насиров: SOCAR — единственная компания, которая и покупала, и поставляла газ "Газпрому"

"Газпром", "Синтез" и азербайджанская SOCAR - основные претенденты на греческую DEPA
Газпром, Синтез и азербайджанская SOCAR - основные претенденты на греческую DEPA
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БАКУ, 16 окт — ПРАЙМ. Вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Эльшад Насиров в ходе форума "Российская энергетическая неделя" сообщил о намерении возобновить закупки газа у "Газпрома".
По его словам, взаимодействие с российским холдингом является показательным примером успешного партнерства. Насиров отметил, что SOCAR, вероятно, единственная в мире компания, которая сначала приобретала газ у "Газпрома", затем сама поставляла ему топливо. Теперь азербайджанская сторона вновь заинтересована в закупках.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 14 по 16 октября. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
 
ГазМОСКВАГазпромSOCARРОССИЯ
 
 
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