https://1prime.ru/20261016/socar-874326423.html

Азербайджан готов содействовать газовому сотрудничеству России и Ирана

Азербайджан готов содействовать газовому сотрудничеству России и Ирана - 16.10.2026, ПРАЙМ

Азербайджан готов содействовать газовому сотрудничеству России и Ирана

Азербайджан готов содействовать газовому сотрудничеству России и Ирана, заявил вице-президент азербайджанской нефтяной компании SOCAR Эльшад Насиров. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T11:32+0300

2026-10-16T11:32+0300

2026-10-16T11:32+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Азербайджан готов содействовать газовому сотрудничеству России и Ирана, заявил вице-президент азербайджанской нефтяной компании SOCAR Эльшад Насиров. "Мы желаем российской и иранской сторонам достичь согласия по тем вопросам, по которым согласия еще нет. Будем готовы предоставить все возможности для обеспечения безопасности", - сказал Насиров в ходе сессии на Российской энергетической недели "Платформа "3+3": энергосотрудничество как опора мира и безопасности на Южном Кавказе". Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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