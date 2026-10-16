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Соцфонд: стоимость дня по больничному вырастет в 2027 году - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Соцфонд: стоимость дня по больничному вырастет в 2027 году
Соцфонд: стоимость дня по больничному вырастет в 2027 году - 16.10.2026, ПРАЙМ
Соцфонд: стоимость дня по больничному вырастет в 2027 году
Максимальная стоимость дня по больничному листу в РФ в 2027 году вырастет до 7,86 тысячи рублей, сообщается на сайте Соцфонда. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T15:08+0300
2026-10-16T15:10+0300
общество
бизнес
россия
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Максимальная стоимость дня по больничному листу в РФ в 2027 году вырастет до 7,86 тысячи рублей, сообщается на сайте Соцфонда. "В следующем году россияне смогут получать больше за время, проведенное на больничном. Максимальная стоимость дня по больничному листу вырастет до 7,86 тысячи рублей. Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности за полный календарный месяц вырастет с 207,5 тысяч рублей до 239 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Утоняется, что в общей сложности на пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством заложено около 1,6 триллиона рублей, выплаты получат свыше 21 миллиона человек.Также на сайте Соцфонда указано, что максимальная стоимость дня по больничному листу в 2027 году вырастет до 7,86 тысячи рублей."В следующем году россияне смогут получать больше за время, проведенное на больничном. Максимальная стоимость дня по больничному листу вырастет до 7,86 тысячи рублей. Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности за полный календарный месяц вырастет с 207,5 тысячи рублей до 239 тысячи рублей", - говорится в сообщении.Уточняется, что в общей сложности на пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством заложено около 1,6 триллиона рублей, выплаты получат свыше 21 миллиона человек.Помимо прочего, с 2027 года Соцфонд России будет обеспечивать отдельные региональные меры поддержки, включая выплаты донорам и компенсации при поствакцинальных осложнениях."Еще одним направлением станет расширение социальных гарантий за счет передачи Социальному фонду новых полномочий. С 2027 года он будет обеспечивать отдельные региональные меры поддержки, включая ежегодные выплаты почетным донорам и компенсации при возникновении поствакцинальных осложнений", - сообщается на сайте организации.Уточняется, что полномочия по предоставлению региональных выплат Социальному фонду передают 70 субъектов РФ."В числе мер: выплаты на подготовку детей к школе и субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, а также социальное пособие на погребение", - говорится в сообщении.В том же тексте сообщается, что предельная сумма пособия по беременности и родам в 2027 году превысит 1,1 миллиона рублей."Предельная сумма пособия по беременности и родам превысит 1,1 миллиона рублей", - говорится в сообщении СоцфондаУточняется, что максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет вырастет с 83 тысяч до 95,5 тысячи рублей.Кроме того, размеры ключевых мер поддержки для семей в 2027 году будут увеличены, сообщили в Соцфонде."В следующем году увеличатся размеры ключевых мер поддержки для семей. Помимо единого пособия, это также материнский капитал и ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми, которая была запущена в этом году. Всего на поддержку семей с детьми в 2027 году будет направлено 2,2 триллиона рублей", - говорится в сообщении.
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
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общество , бизнес, россия
Общество , Бизнес, РОССИЯ
15:08 16.10.2026 (обновлено: 15:10 16.10.2026)
 
Соцфонд: стоимость дня по больничному вырастет в 2027 году

Соцфонд: стоимость дня по больничному листу в 2027 году вырастет до 7,86 тысячи рублей

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Максимальная стоимость дня по больничному листу в РФ в 2027 году вырастет до 7,86 тысячи рублей, сообщается на сайте Соцфонда.
"В следующем году россияне смогут получать больше за время, проведенное на больничном. Максимальная стоимость дня по больничному листу вырастет до 7,86 тысячи рублей. Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности за полный календарный месяц вырастет с 207,5 тысяч рублей до 239 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Утоняется, что в общей сложности на пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством заложено около 1,6 триллиона рублей, выплаты получат свыше 21 миллиона человек.
Также на сайте Соцфонда указано, что максимальная стоимость дня по больничному листу в 2027 году вырастет до 7,86 тысячи рублей.
"В следующем году россияне смогут получать больше за время, проведенное на больничном. Максимальная стоимость дня по больничному листу вырастет до 7,86 тысячи рублей. Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности за полный календарный месяц вырастет с 207,5 тысячи рублей до 239 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в общей сложности на пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством заложено около 1,6 триллиона рублей, выплаты получат свыше 21 миллиона человек.
Помимо прочего, с 2027 года Соцфонд России будет обеспечивать отдельные региональные меры поддержки, включая выплаты донорам и компенсации при поствакцинальных осложнениях.
"Еще одним направлением станет расширение социальных гарантий за счет передачи Социальному фонду новых полномочий. С 2027 года он будет обеспечивать отдельные региональные меры поддержки, включая ежегодные выплаты почетным донорам и компенсации при возникновении поствакцинальных осложнений", - сообщается на сайте организации.
Уточняется, что полномочия по предоставлению региональных выплат Социальному фонду передают 70 субъектов РФ.
"В числе мер: выплаты на подготовку детей к школе и субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, а также социальное пособие на погребение", - говорится в сообщении.
В том же тексте сообщается, что предельная сумма пособия по беременности и родам в 2027 году превысит 1,1 миллиона рублей.
"Предельная сумма пособия по беременности и родам превысит 1,1 миллиона рублей", - говорится в сообщении Соцфонда
Уточняется, что максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет вырастет с 83 тысяч до 95,5 тысячи рублей.
Кроме того, размеры ключевых мер поддержки для семей в 2027 году будут увеличены, сообщили в Соцфонде.
"В следующем году увеличатся размеры ключевых мер поддержки для семей. Помимо единого пособия, это также материнский капитал и ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми, которая была запущена в этом году. Всего на поддержку семей с детьми в 2027 году будет направлено 2,2 триллиона рублей", - говорится в сообщении.
 
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