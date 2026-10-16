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Соцфонд направил 78,2 миллиона рублей ухаживающим за детьми отцам в ЛНР - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Соцфонд направил 78,2 миллиона рублей ухаживающим за детьми отцам в ЛНР
Соцфонд направил 78,2 миллиона рублей ухаживающим за детьми отцам в ЛНР - 16.10.2026, ПРАЙМ
Соцфонд направил 78,2 миллиона рублей ухаживающим за детьми отцам в ЛНР
Более 78 миллионов рублей направил Соцфонд России по ЛНР папам, ухаживающим за детьми до полутора лет, сообщили РИА Новости в отделении Соцфонда по республике. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T18:47+0300
2026-10-16T18:50+0300
россия
общество
лнр
социальный фонд
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874355426.jpg?1792165821
ЛУГАНСК, 16 окт - ПРАЙМ. Более 78 миллионов рублей направил Соцфонд России по ЛНР папам, ухаживающим за детьми до полутора лет, сообщили РИА Новости в отделении Соцфонда по республике. "С 2023 года пособие по уходу за ребенком до полутора лет Соцфонд назначил 355 отцам из ЛНР. Всего за эти цели направлено 78,2 миллиона рублей. На данный момент пособие получают одновременно 179 отцов", — отметила управляющий отделением Социального фонда России по ЛНР Виктория Коваленко. В отделении Соцфонда по республике пояснили, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет может получать как мама, так и отец ребенка или другие родственники при условии, что они трудоустроены и при этом именно они осуществляют уход за ребенком. "Начиная с 2024 года родители из ЛНР сохраняют право на получение пособия даже в случаях досрочного выхода из отпуска на работу, а также при выходе на работу на неполный рабочий день, на дому или дистанционную работу", - говорится в сообщении.
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192
40
192
40
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5
4.7
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россия, общество , лнр, социальный фонд
РОССИЯ, Общество , ЛНР, Социальный фонд
18:47 16.10.2026 (обновлено: 18:50 16.10.2026)
 
Соцфонд направил 78,2 миллиона рублей ухаживающим за детьми отцам в ЛНР

Соцфонд направил 78,2 миллиона рублей отцам в ЛНР, ухаживающим за детьми до полутора лет

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ЛУГАНСК, 16 окт - ПРАЙМ. Более 78 миллионов рублей направил Соцфонд России по ЛНР папам, ухаживающим за детьми до полутора лет, сообщили РИА Новости в отделении Соцфонда по республике.
"С 2023 года пособие по уходу за ребенком до полутора лет Соцфонд назначил 355 отцам из ЛНР. Всего за эти цели направлено 78,2 миллиона рублей. На данный момент пособие получают одновременно 179 отцов", — отметила управляющий отделением Социального фонда России по ЛНР Виктория Коваленко.
В отделении Соцфонда по республике пояснили, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет может получать как мама, так и отец ребенка или другие родственники при условии, что они трудоустроены и при этом именно они осуществляют уход за ребенком.
"Начиная с 2024 года родители из ЛНР сохраняют право на получение пособия даже в случаях досрочного выхода из отпуска на работу, а также при выходе на работу на неполный рабочий день, на дому или дистанционную работу", - говорится в сообщении.
 
РОССИЯОбществоЛНРСоциальный фонд
 
 
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