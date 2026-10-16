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Соцфонд направил 78,2 миллиона рублей ухаживающим за детьми отцам в ЛНР

Соцфонд направил 78,2 миллиона рублей ухаживающим за детьми отцам в ЛНР - 16.10.2026, ПРАЙМ

Соцфонд направил 78,2 миллиона рублей ухаживающим за детьми отцам в ЛНР

Более 78 миллионов рублей направил Соцфонд России по ЛНР папам, ухаживающим за детьми до полутора лет, сообщили РИА Новости в отделении Соцфонда по республике. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T18:47+0300

2026-10-16T18:47+0300

2026-10-16T18:50+0300

россия

общество

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социальный фонд

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ЛУГАНСК, 16 окт - ПРАЙМ. Более 78 миллионов рублей направил Соцфонд России по ЛНР папам, ухаживающим за детьми до полутора лет, сообщили РИА Новости в отделении Соцфонда по республике. "С 2023 года пособие по уходу за ребенком до полутора лет Соцфонд назначил 355 отцам из ЛНР. Всего за эти цели направлено 78,2 миллиона рублей. На данный момент пособие получают одновременно 179 отцов", — отметила управляющий отделением Социального фонда России по ЛНР Виктория Коваленко. В отделении Соцфонда по республике пояснили, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет может получать как мама, так и отец ребенка или другие родственники при условии, что они трудоустроены и при этом именно они осуществляют уход за ребенком. "Начиная с 2024 года родители из ЛНР сохраняют право на получение пособия даже в случаях досрочного выхода из отпуска на работу, а также при выходе на работу на неполный рабочий день, на дому или дистанционную работу", - говорится в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , лнр, социальный фонд