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Совет директоров "Всеинструменты.ру" рекомендовал выплатить дивиденды

Совет директоров "Всеинструменты.ру" рекомендовал выплатить дивиденды - 16.10.2026, ПРАЙМ

Совет директоров "Всеинструменты.ру" рекомендовал выплатить дивиденды

Совет директоров "Всеинструменты.ру" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первых трех кварталов года общей суммой 3,5 миллиарда рублей, то есть по 7... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T13:41+0300

2026-10-16T13:41+0300

2026-10-16T13:41+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Всеинструменты.ру" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первых трех кварталов года общей суммой 3,5 миллиарда рублей, то есть по 7 рублей на акцию, сообщила компания. "Совет директоров ПАО "ВИ.ру", крупнейшего российского онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса в сегменте DIY, рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2026 года в размере 3,5 миллиарда рублей, или 7 рублей на одну акцию", - говорится в документе. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 7 декабря. Вопрос о выплате дивидендов будет рассмотрен на общем собрании акционеров 24 ноября. Ранее в текущем году "ВИ.ру" уже выплатила акционерам 3 миллиарда рублей дивидендов, или 6 рублей на одну акцию. Таким образом, в случае одобрения новой выплаты совокупный объем дивидендов составит 6,5 миллиарда рублей, или 13 рублей на одну акцию. Чистая прибыль "Всеинструменты.ру" по МСФО в первом полугодии текущего года выросла более чем в 13 раз в годовом выражении. Выручка при этом выросла всего на 3,2%, до 89,6 миллиарда рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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