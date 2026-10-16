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Совет директоров "Всеинструменты.ру" рекомендовал выплатить дивиденды - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Совет директоров "Всеинструменты.ру" рекомендовал выплатить дивиденды
Совет директоров "Всеинструменты.ру" рекомендовал выплатить дивиденды - 16.10.2026, ПРАЙМ
Совет директоров "Всеинструменты.ру" рекомендовал выплатить дивиденды
Совет директоров "Всеинструменты.ру" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первых трех кварталов года общей суммой 3,5 миллиарда рублей, то есть по 7... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T13:41+0300
2026-10-16T13:41+0300
акции
всеинструменты.ру
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Всеинструменты.ру" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первых трех кварталов года общей суммой 3,5 миллиарда рублей, то есть по 7 рублей на акцию, сообщила компания. "Совет директоров ПАО "ВИ.ру", крупнейшего российского онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса в сегменте DIY, рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2026 года в размере 3,5 миллиарда рублей, или 7 рублей на одну акцию", - говорится в документе. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 7 декабря. Вопрос о выплате дивидендов будет рассмотрен на общем собрании акционеров 24 ноября. Ранее в текущем году "ВИ.ру" уже выплатила акционерам 3 миллиарда рублей дивидендов, или 6 рублей на одну акцию. Таким образом, в случае одобрения новой выплаты совокупный объем дивидендов составит 6,5 миллиарда рублей, или 13 рублей на одну акцию. Чистая прибыль "Всеинструменты.ру" по МСФО в первом полугодии текущего года выросла более чем в 13 раз в годовом выражении. Выручка при этом выросла всего на 3,2%, до 89,6 миллиарда рублей.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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акции, всеинструменты.ру
Акции, ВсеИнструменты.ру
13:41 16.10.2026
 
Совет директоров "Всеинструменты.ру" рекомендовал выплатить дивиденды

Совет директоров "Всеинструменты.ру" рекомендовал выплатить дивиденды по 7 рублей на акцию

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Всеинструменты.ру" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первых трех кварталов года общей суммой 3,5 миллиарда рублей, то есть по 7 рублей на акцию, сообщила компания.
"Совет директоров ПАО "ВИ.ру", крупнейшего российского онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса в сегменте DIY, рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2026 года в размере 3,5 миллиарда рублей, или 7 рублей на одну акцию", - говорится в документе.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 7 декабря.
Вопрос о выплате дивидендов будет рассмотрен на общем собрании акционеров 24 ноября.
Ранее в текущем году "ВИ.ру" уже выплатила акционерам 3 миллиарда рублей дивидендов, или 6 рублей на одну акцию. Таким образом, в случае одобрения новой выплаты совокупный объем дивидендов составит 6,5 миллиарда рублей, или 13 рублей на одну акцию.
Чистая прибыль "Всеинструменты.ру" по МСФО в первом полугодии текущего года выросла более чем в 13 раз в годовом выражении. Выручка при этом выросла всего на 3,2%, до 89,6 миллиарда рублей.
 
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