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Совет директоров Henderson рекомендовал акционерам выплатить дивиденды

Совет директоров Henderson рекомендовал акционерам выплатить дивиденды - 16.10.2026, ПРАЙМ

Совет директоров Henderson рекомендовал акционерам выплатить дивиденды

Совет директоров крупнейшего в России ритейлера мужской моды Henderson рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2026 года в размере... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T14:43+0300

2026-10-16T14:43+0300

2026-10-16T14:43+0300

бизнес

рынок

henderson

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Совет директоров крупнейшего в России ритейлера мужской моды Henderson рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2026 года в размере 8 рублей на одну обыкновенную акцию, сообщила компания. "Решения совета директоров (наблюдательного совета)... Утвердить рекомендации совета директоров общему собранию акционеров о выплате дивидендов по акциям общества по результатам 9 месяцев 2026 года в размере 8 рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 7 декабря.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рынок, henderson