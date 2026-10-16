https://1prime.ru/20261016/sovet-874340072.html
Совет директоров Henderson рекомендовал акционерам выплатить дивиденды
Совет директоров Henderson рекомендовал акционерам выплатить дивиденды - 16.10.2026, ПРАЙМ
Совет директоров Henderson рекомендовал акционерам выплатить дивиденды
Совет директоров крупнейшего в России ритейлера мужской моды Henderson рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2026 года в размере... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:43+0300
2026-10-16T14:43+0300
2026-10-16T14:43+0300
бизнес
рынок
henderson
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874340072.jpg?1792151009
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Совет директоров крупнейшего в России ритейлера мужской моды Henderson рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2026 года в размере 8 рублей на одну обыкновенную акцию, сообщила компания.
"Решения совета директоров (наблюдательного совета)... Утвердить рекомендации совета директоров общему собранию акционеров о выплате дивидендов по акциям общества по результатам 9 месяцев 2026 года в размере 8 рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 7 декабря.
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бизнес, рынок, henderson
Совет директоров Henderson рекомендовал акционерам выплатить дивиденды
Совет директоров Henderson рекомендовал акционерам выплатить дивиденды в размере 8 рублей
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Совет директоров крупнейшего в России ритейлера мужской моды Henderson рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2026 года в размере 8 рублей на одну обыкновенную акцию, сообщила компания.
"Решения совета директоров (наблюдательного совета)... Утвердить рекомендации совета директоров общему собранию акционеров о выплате дивидендов по акциям общества по результатам 9 месяцев 2026 года в размере 8 рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 7 декабря.