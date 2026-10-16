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В Совфеде назвали самопиаром заявление Эстонии о выводе части газопровода - 16.10.2026, ПРАЙМ
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В Совфеде назвали самопиаром заявление Эстонии о выводе части газопровода
В Совфеде назвали самопиаром заявление Эстонии о выводе части газопровода - 16.10.2026, ПРАЙМ
В Совфеде назвали самопиаром заявление Эстонии о выводе части газопровода
Калининградская область обеспечена необходимой инфраструктурой для поставок и хранения газа, заявление эстонской стороны о выводе из эксплуатации части... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T15:38+0300
2026-10-16T15:38+0300
газ
прибалтика
калининград
эстония
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МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Калининградская область обеспечена необходимой инфраструктурой для поставок и хранения газа, заявление эстонской стороны о выводе из эксплуатации части газопровода из России через страны Прибалтики в Калининград является самопиаром, заявил РИА Новости сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил в среду о намерении инициировать вывод из эксплуатации части газопроводной ветки, идущей из России через страны Прибалтики в Калининградскую область. "Область давно готова к подобным провокациям со стороны Прибалтики. Еще в 2014 году президентом было поручено подготовить соответствующий план необходимых мероприятий для переключения на морскую логистику газа в случае остановки газопровода. Все эти мероприятия давным-давно выполнены, существует соответствующая инфраструктура для хранения газа, а также соответствующий газовый терминал на Балтике", - сказал Шендерюк-Жидков. Сенатор уверен, что подобные заявления прибалтийских политиков "являются попыткой самопиара и привлечения к себе внимания". "И ничем подобным они не закончатся", - заключил он.
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газ, прибалтика, калининград, эстония
Газ, Прибалтика, КАЛИНИНГРАД, ЭСТОНИЯ
15:38 16.10.2026
 
В Совфеде назвали самопиаром заявление Эстонии о выводе части газопровода

Сенатор Шендерюк-Жидков: Калининградская область обеспечена необходимой инфраструктурой

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МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Калининградская область обеспечена необходимой инфраструктурой для поставок и хранения газа, заявление эстонской стороны о выводе из эксплуатации части газопровода из России через страны Прибалтики в Калининград является самопиаром, заявил РИА Новости сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил в среду о намерении инициировать вывод из эксплуатации части газопроводной ветки, идущей из России через страны Прибалтики в Калининградскую область.
"Область давно готова к подобным провокациям со стороны Прибалтики. Еще в 2014 году президентом было поручено подготовить соответствующий план необходимых мероприятий для переключения на морскую логистику газа в случае остановки газопровода. Все эти мероприятия давным-давно выполнены, существует соответствующая инфраструктура для хранения газа, а также соответствующий газовый терминал на Балтике", - сказал Шендерюк-Жидков.
Сенатор уверен, что подобные заявления прибалтийских политиков "являются попыткой самопиара и привлечения к себе внимания".
"И ничем подобным они не закончатся", - заключил он.
 
ГазПрибалтикаКАЛИНИНГРАДЭСТОНИЯ
 
 
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