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Совкомбанк стал партнером ХК "Северсталь"
Совкомбанк стал партнером ХК "Северсталь" - 16.10.2026, ПРАЙМ
Совкомбанк стал партнером ХК "Северсталь"
Совкомбанк и хоккейный клуб "Северсталь" заключили долгосрочное соглашение о партнерстве, сообщила пресс-служба организации. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T19:06+0300
2026-10-16T19:06+0300
2026-10-16T19:06+0300
совкомбанк
череповец
северсталь
вологодская область
россия
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Совкомбанк и хоккейный клуб "Северсталь" заключили долгосрочное соглашение о партнерстве, сообщила пресс-служба организации."Партнерство с “Северсталью” — важный шаг для Совкомбанка в развитии присутствия в профессиональном спорте", — отметил управляющий по корпоративным продажам Совкомбанка Федор Клапышев.В рамках соглашения Совкомбанк будет оказывать финансовую поддержку клубу, а логотип банка появится на игровой форме команды, рекламных поверхностях ледовой арены и цифровых ресурсах клуба, включая официальный сайт и социальные сети."Благодаря нашему сотрудничеству мы сможем сделать хоккейные матчи в Ледовом дворце еще более зрелищными и интересными для болельщиков", — подчеркнул директор ХК "Северсталь" Николай Канаков."Северсталь" представляет Череповец и Вологодскую область в Континентальной хоккейной лиге. Клуб является главной профессиональной командой региона и на протяжении последних лет стабильно выходит в плей-офф Кубка Гагарина.
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совкомбанк, череповец, северсталь, вологодская область, россия
Совкомбанк, Череповец, Северсталь, Вологодская область, РОССИЯ
Совкомбанк стал партнером ХК "Северсталь"
Совкомбанк и хоккейный клуб "Северсталь" заключили соглашение о партнерстве
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Совкомбанк и хоккейный клуб "Северсталь" заключили долгосрочное соглашение о партнерстве, сообщила пресс-служба организации.
"Партнерство с “Северсталью” — важный шаг для Совкомбанка в развитии присутствия в профессиональном спорте", — отметил управляющий по корпоративным продажам Совкомбанка Федор Клапышев.
В рамках соглашения Совкомбанк будет оказывать финансовую поддержку клубу, а логотип банка появится на игровой форме команды, рекламных поверхностях ледовой арены и цифровых ресурсах клуба, включая официальный сайт и социальные сети.
"Благодаря нашему сотрудничеству мы сможем сделать хоккейные матчи в Ледовом дворце еще более зрелищными и интересными для болельщиков", — подчеркнул директор ХК "Северсталь" Николай Канаков.
"Северсталь" представляет Череповец и Вологодскую область в Континентальной хоккейной лиге. Клуб является главной профессиональной командой региона и на протяжении последних лет стабильно выходит в плей-офф Кубка Гагарина.