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Названы самые высокооплачиваемые специалисты общепита в России - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Названы самые высокооплачиваемые специалисты общепита в России
Названы самые высокооплачиваемые специалисты общепита в России - 16.10.2026, ПРАЙМ
Названы самые высокооплачиваемые специалисты общепита в России
Самыми высокооплачиваемыми специалистами в сфере общественного питания в России по итогам третьего квартала стали шеф-повара - им в среднем предлагают 111 тысяч | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T05:16+0300
2026-10-16T05:16+0300
бизнес
общество
авито работа
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874315076.jpg?1792116977
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Самыми высокооплачиваемыми специалистами в сфере общественного питания в России по итогам третьего квартала стали шеф-повара - им в среднем предлагают 111 тысяч рублей в месяц, рассказали РИА Новости аналитики "Авито Работы". "Шеф-повара возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов общепита в третьем квартале 2026 года. Среднее зарплатное предложение для них составило 111 069 рублей - это на 9% больше, чем годом ранее", - говорится в исследовании. На втором месте по уровню зарплаты оказались сушисты. Работодатели готовы были предложить таким специалистам в среднем 78 629 рублей в месяц - на 26% больше, чем годом ранее. В топ-3 также вошли кондитеры, у которых среднее зарплатное предложение выросло на 14% в годовом выражении и составило в среднем 70 130 рублей в месяц. На четвертом месте - работники кухни. Работодатели за год увеличили вознаграждение на этой позиции на 19% - в среднем до 60 150 рублей в месяц. Пятерку самых высокооплачиваемых специальностей в общепите замкнули раздатчики в столовой: зарплатные предложения для них по итогам третьего квартала выросли на 31%, в среднем до 56 245 рублей в месяц. Эксперты напомнили, что зарплатные предложения рассчитаны на основе средних значений, которые работодатели указывают в вакансиях на платформе. Фактический уровень дохода может отличаться в зависимости от региона, квалификации и опыта, графика занятости, количества смен, премий и дополнительных выплат, а также условий конкретного работодателя.
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192
40
192
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192
40
192
40
бизнес, общество , авито работа
Бизнес, Общество , Авито Работа
05:16 16.10.2026
 
Названы самые высокооплачиваемые специалисты общепита в России

Шеф-повара возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов общепита в России

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Самыми высокооплачиваемыми специалистами в сфере общественного питания в России по итогам третьего квартала стали шеф-повара - им в среднем предлагают 111 тысяч рублей в месяц, рассказали РИА Новости аналитики "Авито Работы".
"Шеф-повара возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов общепита в третьем квартале 2026 года. Среднее зарплатное предложение для них составило 111 069 рублей - это на 9% больше, чем годом ранее", - говорится в исследовании.
На втором месте по уровню зарплаты оказались сушисты. Работодатели готовы были предложить таким специалистам в среднем 78 629 рублей в месяц - на 26% больше, чем годом ранее. В топ-3 также вошли кондитеры, у которых среднее зарплатное предложение выросло на 14% в годовом выражении и составило в среднем 70 130 рублей в месяц.
На четвертом месте - работники кухни. Работодатели за год увеличили вознаграждение на этой позиции на 19% - в среднем до 60 150 рублей в месяц. Пятерку самых высокооплачиваемых специальностей в общепите замкнули раздатчики в столовой: зарплатные предложения для них по итогам третьего квартала выросли на 31%, в среднем до 56 245 рублей в месяц.
Эксперты напомнили, что зарплатные предложения рассчитаны на основе средних значений, которые работодатели указывают в вакансиях на платформе. Фактический уровень дохода может отличаться в зависимости от региона, квалификации и опыта, графика занятости, количества смен, премий и дополнительных выплат, а также условий конкретного работодателя.
 
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