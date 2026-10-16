https://1prime.ru/20261016/spetsialisty-874315076.html

Названы самые высокооплачиваемые специалисты общепита в России

Названы самые высокооплачиваемые специалисты общепита в России - 16.10.2026, ПРАЙМ

Названы самые высокооплачиваемые специалисты общепита в России

Самыми высокооплачиваемыми специалистами в сфере общественного питания в России по итогам третьего квартала стали шеф-повара - им в среднем предлагают 111 тысяч | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T05:16+0300

2026-10-16T05:16+0300

2026-10-16T05:16+0300

бизнес

общество

авито работа

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Самыми высокооплачиваемыми специалистами в сфере общественного питания в России по итогам третьего квартала стали шеф-повара - им в среднем предлагают 111 тысяч рублей в месяц, рассказали РИА Новости аналитики "Авито Работы". "Шеф-повара возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов общепита в третьем квартале 2026 года. Среднее зарплатное предложение для них составило 111 069 рублей - это на 9% больше, чем годом ранее", - говорится в исследовании. На втором месте по уровню зарплаты оказались сушисты. Работодатели готовы были предложить таким специалистам в среднем 78 629 рублей в месяц - на 26% больше, чем годом ранее. В топ-3 также вошли кондитеры, у которых среднее зарплатное предложение выросло на 14% в годовом выражении и составило в среднем 70 130 рублей в месяц. На четвертом месте - работники кухни. Работодатели за год увеличили вознаграждение на этой позиции на 19% - в среднем до 60 150 рублей в месяц. Пятерку самых высокооплачиваемых специальностей в общепите замкнули раздатчики в столовой: зарплатные предложения для них по итогам третьего квартала выросли на 31%, в среднем до 56 245 рублей в месяц. Эксперты напомнили, что зарплатные предложения рассчитаны на основе средних значений, которые работодатели указывают в вакансиях на платформе. Фактический уровень дохода может отличаться в зависимости от региона, квалификации и опыта, графика занятости, количества смен, премий и дополнительных выплат, а также условий конкретного работодателя.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , авито работа