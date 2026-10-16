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СМИ: цены на сталь в США выросли до максимума за четыре года

СМИ: цены на сталь в США выросли до максимума за четыре года - 16.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: цены на сталь в США выросли до максимума за четыре года

Цены на сталь в США выросли до максимума за четыре года из-за пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, сообщает информационное агентство Блумберг. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T14:37+0300

2026-10-16T14:37+0300

2026-10-16T14:37+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Цены на сталь в США выросли до максимума за четыре года из-за пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, сообщает информационное агентство Блумберг. "Цены на сталь в США поднялись до самого высокого уровня за более чем четыре года из-за введенных американским президентом Дональдом Трампом пошлин, ограничивающих поставки из-за рубежа", - передает Блумберг. В частности, выросли на 52% цены на рулон стали, который служит ориентиром для рынка США. По данным агентства, цена рулона превысила 1200 долларов, показав максимум с мая 2022 года. Блумберг также указывает, что цена стального рулона в США в текущий момент примерно на 75% выше, чем в Европе, и почти в три раза выше, чем в Китае. Агентство отмечает, что импортные пошлины заставили покупателей сократить заказы из-за рубежа, что привело к дефициту стали на американском внутреннем рынке, который может еще сильнее усилиться к концу года. При этом Блумберг указывает, что сталелитейные компании США выиграли от роста цен в стране и за счет ослабления конкуренции со стороны иностранных компаний. Агентство однако подчеркивает, что возросли затраты американских компаний из секторов, зависимых от поставок стали, таких как строительство, производство и цифровой сектор. В США с 4 июня прошлого года вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - до 50% с 25% для всех стран. Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления отечественной сталелитейной индустрии.

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мировая экономика, сша, европа, китай, дональд трамп