Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: цены на сталь в США выросли до максимума за четыре года - 16.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261016/ssha-874338815.html
СМИ: цены на сталь в США выросли до максимума за четыре года
СМИ: цены на сталь в США выросли до максимума за четыре года - 16.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: цены на сталь в США выросли до максимума за четыре года
Цены на сталь в США выросли до максимума за четыре года из-за пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, сообщает информационное агентство Блумберг. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:37+0300
2026-10-16T14:37+0300
мировая экономика
сша
европа
китай
дональд трамп
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874338815.jpg?1792150633
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Цены на сталь в США выросли до максимума за четыре года из-за пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, сообщает информационное агентство Блумберг. "Цены на сталь в США поднялись до самого высокого уровня за более чем четыре года из-за введенных американским президентом Дональдом Трампом пошлин, ограничивающих поставки из-за рубежа", - передает Блумберг. В частности, выросли на 52% цены на рулон стали, который служит ориентиром для рынка США. По данным агентства, цена рулона превысила 1200 долларов, показав максимум с мая 2022 года. Блумберг также указывает, что цена стального рулона в США в текущий момент примерно на 75% выше, чем в Европе, и почти в три раза выше, чем в Китае. Агентство отмечает, что импортные пошлины заставили покупателей сократить заказы из-за рубежа, что привело к дефициту стали на американском внутреннем рынке, который может еще сильнее усилиться к концу года. При этом Блумберг указывает, что сталелитейные компании США выиграли от роста цен в стране и за счет ослабления конкуренции со стороны иностранных компаний. Агентство однако подчеркивает, что возросли затраты американских компаний из секторов, зависимых от поставок стали, таких как строительство, производство и цифровой сектор. В США с 4 июня прошлого года вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - до 50% с 25% для всех стран. Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления отечественной сталелитейной индустрии.
сша
европа
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, европа, китай, дональд трамп
Мировая экономика, США, ЕВРОПА, КИТАЙ, Дональд Трамп
14:37 16.10.2026
 
СМИ: цены на сталь в США выросли до максимума за четыре года

Блумберг: цены на сталь в США выросли до максимума за четыре года из-за пошлин

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Цены на сталь в США выросли до максимума за четыре года из-за пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, сообщает информационное агентство Блумберг.
"Цены на сталь в США поднялись до самого высокого уровня за более чем четыре года из-за введенных американским президентом Дональдом Трампом пошлин, ограничивающих поставки из-за рубежа", - передает Блумберг.
В частности, выросли на 52% цены на рулон стали, который служит ориентиром для рынка США. По данным агентства, цена рулона превысила 1200 долларов, показав максимум с мая 2022 года.
Блумберг также указывает, что цена стального рулона в США в текущий момент примерно на 75% выше, чем в Европе, и почти в три раза выше, чем в Китае.
Агентство отмечает, что импортные пошлины заставили покупателей сократить заказы из-за рубежа, что привело к дефициту стали на американском внутреннем рынке, который может еще сильнее усилиться к концу года.
При этом Блумберг указывает, что сталелитейные компании США выиграли от роста цен в стране и за счет ослабления конкуренции со стороны иностранных компаний. Агентство однако подчеркивает, что возросли затраты американских компаний из секторов, зависимых от поставок стали, таких как строительство, производство и цифровой сектор.
В США с 4 июня прошлого года вдвое повысили импортные пошлины на сталь и алюминий - до 50% с 25% для всех стран. Трамп ранее мотивировал это необходимостью укрепления отечественной сталелитейной индустрии.
 
Мировая экономикаСШАЕВРОПАКИТАЙДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала