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Дмитриев: экономическое сотрудничество США и России продолжится
Дмитриев: экономическое сотрудничество США и России продолжится - 16.10.2026, ПРАЙМ
Дмитриев: экономическое сотрудничество США и России продолжится
Экономическое сотрудничество США и РФ продолжится на благо обеих стран и всего мира, считает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T15:26+0300
2026-10-16T15:26+0300
2026-10-16T15:26+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Экономическое сотрудничество США и РФ продолжится на благо обеих стран и всего мира, считает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Экономическое сотрудничество между США и Россией также будет продолжаться на благо наших стран и всего мира", - написал Дмитриев в соцсети X.
Также Дмитриев прокомментировал высказывания американского президента Дональда Трампа о Владимире Зеленском, заявив, что "усилия по установлению мира будут набирать обороты по мере ослабления роли Зеленского".
Ранее Трамп заявил, что Зеленский и его команда уничтожили Украину, он также говорил, что Зеленский не стремится к урегулированию украинского конфликта.
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россия, мировая экономика, сша, украина, владимир зеленский, кирилл дмитриев, дональд трамп
РОССИЯ, Мировая экономика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп
Дмитриев: экономическое сотрудничество США и России продолжится
Дмитриев: экономическое сотрудничество США и России продолжится на благо обеих стран
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Экономическое сотрудничество США и РФ продолжится на благо обеих стран и всего мира, считает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Экономическое сотрудничество между США и Россией также будет продолжаться на благо наших стран и всего мира", - написал Дмитриев в соцсети X.
Также Дмитриев прокомментировал высказывания американского президента Дональда Трампа о Владимире Зеленском, заявив, что "усилия по установлению мира будут набирать обороты по мере ослабления роли Зеленского".
Ранее Трамп заявил, что Зеленский и его команда уничтожили Украину, он также говорил, что Зеленский не стремится к урегулированию украинского конфликта.