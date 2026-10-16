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Дмитриев: экономическое сотрудничество США и России продолжится

Дмитриев: экономическое сотрудничество США и России продолжится - 16.10.2026, ПРАЙМ

Дмитриев: экономическое сотрудничество США и России продолжится

Экономическое сотрудничество США и РФ продолжится на благо обеих стран и всего мира, считает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T15:26+0300

2026-10-16T15:26+0300

2026-10-16T15:26+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Экономическое сотрудничество США и РФ продолжится на благо обеих стран и всего мира, считает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Экономическое сотрудничество между США и Россией также будет продолжаться на благо наших стран и всего мира", - написал Дмитриев в соцсети X. Также Дмитриев прокомментировал высказывания американского президента Дональда Трампа о Владимире Зеленском, заявив, что "усилия по установлению мира будут набирать обороты по мере ослабления роли Зеленского". Ранее Трамп заявил, что Зеленский и его команда уничтожили Украину, он также говорил, что Зеленский не стремится к урегулированию украинского конфликта.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, сша, украина, владимир зеленский, кирилл дмитриев, дональд трамп