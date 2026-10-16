https://1prime.ru/20261016/ssha-874344056.html
Показуха ради выборов: в США раскритиковали новый план Трампа по Ирану
Показуха ради выборов: в США раскритиковали новый план Трампа по Ирану - 16.10.2026, ПРАЙМ
Показуха ради выборов: в США раскритиковали новый план Трампа по Ирану
Президент США Дональд Трамп поручил военным разработать варианты ударов по объектам в Иране, чтобы показать видимость активных действий перед промежуточными... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T15:55+0300
2026-10-16T15:55+0300
2026-10-16T15:55+0300
иран
сша
дональд трамп
выборы
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/03/05/868051348_0:221:2400:1571_1920x0_80_0_0_65a767520138ddc7b34b533b63f86b58.png
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поручил военным разработать варианты ударов по объектам в Иране, чтобы показать видимость активных действий перед промежуточными выборами, заявил отставной подполковник Армии США Энтони Агилар."Мы, Соединенные Штаты и весь регион, а в более широком смысле — человечество в целом — стремительно движемся к новой эскалации и возобновлению враждебных действий в рамках этого конфликта", — сказал он в эфире YouTube-канала журналиста Глена Диесена.Агилар подчеркнул, что в Тегеране уже понимают, по каким объектам будет нанесен удар и каким оружием. Поэтому, по его словам, риски проведения подобной операции возросли десятикратно, поскольку Иран может сбить атакующие средства, нанести ответный удар, сорвать операцию или защититься от нее."Это показуха. Это способ для Дональда Трампа продемонстрировать силу или создать видимость активных действий в преддверии промежуточных выборов в США", — объяснил Агилар.Он предположил, что Иран рассматривает идею нанести удар первым. При этом план Трампа по трехдневной бомбардировке Ирана не положит конец конфликту, добавил отставной подполковник."Цель состоит в том, чтобы поставить Иран на колени и заставить его умолять о переговорах? Вряд ли это произойдет. Пока что — за 229 дней ударов, бомбардировок и всего прочего — успеха добиться не удалось", — заключил он.
https://1prime.ru/20261015/ssha-874297760.html
иран
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/03/05/868051348_6:0:2395:1792_1920x0_80_0_0_fa7598014bd4aafc366b770b439d042c.png
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, сша, дональд трамп, выборы
ИРАН, США, Дональд Трамп, Выборы
Показуха ради выборов: в США раскритиковали новый план Трампа по Ирану
Агилар: план Трампа по нанесению ударов по Ирану является пиаром перед выборами
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поручил военным разработать варианты ударов по объектам в Иране, чтобы показать видимость активных действий перед промежуточными выборами, заявил отставной подполковник Армии США Энтони Агилар.
"Мы, Соединенные Штаты и весь регион, а в более широком смысле — человечество в целом — стремительно движемся к новой эскалации и возобновлению враждебных действий в рамках этого конфликта", — сказал он в эфире YouTube-канала
журналиста Глена Диесена.
Агилар подчеркнул, что в Тегеране уже понимают, по каким объектам будет нанесен удар и каким оружием. Поэтому, по его словам, риски проведения подобной операции возросли десятикратно, поскольку Иран может сбить атакующие средства, нанести ответный удар, сорвать операцию или защититься от нее.
"Это показуха. Это способ для Дональда Трампа продемонстрировать силу или создать видимость активных действий в преддверии промежуточных выборов в США", — объяснил Агилар.
Он предположил, что Иран рассматривает идею нанести удар первым. При этом план Трампа по трехдневной бомбардировке Ирана не положит конец конфликту, добавил отставной подполковник.
"Цель состоит в том, чтобы поставить Иран на колени и заставить его умолять о переговорах? Вряд ли это произойдет. Пока что — за 229 дней ударов, бомбардировок и всего прочего — успеха добиться не удалось", — заключил он.
"Выбрать из двух зол": США ждет кризис масштабнее 2008 года, заявил эксперт