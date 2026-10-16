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Промпроизводство в США в сентябре выросло на 0,7% к предыдущему месяцу
Промпроизводство в США в сентябре выросло на 0,7% к предыдущему месяцу - 16.10.2026, ПРАЙМ
Промпроизводство в США в сентябре выросло на 0,7% к предыдущему месяцу
Объем промышленного производства в США в сентябре увеличился на 0,7% к предыдущему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T16:33+0300
2026-10-16T16:33+0300
2026-10-16T16:45+0300
промышленность
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в сентябре увеличился на 0,7% к предыдущему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя только на 0,4%.Загрузка промышленных мощностей в сентябре выросла до 76,9% с пересмотренного уровня предыдущего месяца в 76,4%. Прогнозировался рост показателя до 76,5%.Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель - один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.
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промышленность, мировая экономика, сша
Промышленность, Мировая экономика, США
Промпроизводство в США в сентябре выросло на 0,7% к предыдущему месяцу
ФРС: промпроизводство в США в сентябре выросло на 0,7% к предыдущему месяцу
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в сентябре увеличился на 0,7% к предыдущему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя только на 0,4%.
Загрузка промышленных мощностей в сентябре выросла до 76,9% с пересмотренного уровня предыдущего месяца в 76,4%. Прогнозировался рост показателя до 76,5%.
Индекс промышленного производства в США
за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель - один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.