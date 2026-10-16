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"Лавочка закрылась": США больше не могут снабжать Украину, пишет TAC - 16.10.2026, ПРАЙМ
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"Лавочка закрылась": США больше не могут снабжать Украину, пишет TAC
"Лавочка закрылась": США больше не могут снабжать Украину, пишет TAC - 16.10.2026, ПРАЙМ
"Лавочка закрылась": США больше не могут снабжать Украину, пишет TAC
США не станут жертвовать безопасностью собственных военнослужащих и экономической стабильностью ради увеличения поставок вооружения Украине, пишет The American... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T17:57+0300
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сша
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. США не станут жертвовать безопасностью собственных военнослужащих и экономической стабильностью ради увеличения поставок вооружения Украине, пишет The American Conservative.Как отмечает издание, у Киева закончились ракеты-перехватчики для Patriot, а Вашингтон перебросил эти системы в Саудовскую Аравию и Катар для защиты энергетических интересов в Персидском заливе. Война с Ираном, где США участвуют напрямую, всегда будет требовать больше ресурсов, чем прокси-конфликт в Европе, подчеркивается в материале."Ракет на всех не хватит. США не собираются жертвовать безопасностью своих военнослужащих и экономической безопасностью ради Украины. Лавочка закрылась, и украинцам придется сворачиваться", — констатирует издание.По мнению автора публикации, ужесточение риторики Белого дома в отношении Киева — прямое следствие сложившейся реальности, а не политического разворота.Журнал Economist ранее писал, что прекращение поставок оружия в рамках программы НАТО по поставкам американского вооружения PURL на фоне разногласий США и Украины будет иметь катастрофические последствия для Киева.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений Украине не способны изменить ход конфликта, однако ведут к его затягиванию и препятствуют достижению политико-дипломатического урегулирования.
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сша, украина
США, УКРАИНА
17:57 16.10.2026
 
"Лавочка закрылась": США больше не могут снабжать Украину, пишет TAC

TAC: Украине не стоит рассчитывать, что США пожертвуют ей ракеты-перехватчики

© РИА Новости . Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США перед Монументом Вашингтону
Флаги США перед Монументом Вашингтону - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Юки Ивамура
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. США не станут жертвовать безопасностью собственных военнослужащих и экономической стабильностью ради увеличения поставок вооружения Украине, пишет The American Conservative.
Как отмечает издание, у Киева закончились ракеты-перехватчики для Patriot, а Вашингтон перебросил эти системы в Саудовскую Аравию и Катар для защиты энергетических интересов в Персидском заливе. Война с Ираном, где США участвуют напрямую, всегда будет требовать больше ресурсов, чем прокси-конфликт в Европе, подчеркивается в материале.
"Ракет на всех не хватит. США не собираются жертвовать безопасностью своих военнослужащих и экономической безопасностью ради Украины. Лавочка закрылась, и украинцам придется сворачиваться", — констатирует издание.
По мнению автора публикации, ужесточение риторики Белого дома в отношении Киева — прямое следствие сложившейся реальности, а не политического разворота.
Журнал Economist ранее писал, что прекращение поставок оружия в рамках программы НАТО по поставкам американского вооружения PURL на фоне разногласий США и Украины будет иметь катастрофические последствия для Киева.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений Украине не способны изменить ход конфликта, однако ведут к его затягиванию и препятствуют достижению политико-дипломатического урегулирования.
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