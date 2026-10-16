https://1prime.ru/20261016/stavka-874340376.html

Ставка RUONIA 15 октября осталась на уровне 13,91%

Ставка RUONIA 15 октября осталась на уровне 13,91% - 16.10.2026, ПРАЙМ

Ставка RUONIA 15 октября осталась на уровне 13,91%

Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 15 октября, не изменилась и... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T14:49+0300

2026-10-16T14:49+0300

2026-10-16T14:49+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 15 октября, не изменилась и осталась на уровне 13,91% процентного пункта, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 617,46 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

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