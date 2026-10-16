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Все страны Евросоюза крайне недовольны предложением по новому бюджету - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Все страны Евросоюза крайне недовольны предложением по новому бюджету
Все страны Евросоюза крайне недовольны предложением по новому бюджету - 16.10.2026, ПРАЙМ
Все страны Евросоюза крайне недовольны предложением по новому бюджету
Все страны Евросоюза крайне недовольны предложением по новому бюджету ЕС, заявил в пятницу премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T11:02+0300
2026-10-16T11:02+0300
мировая экономика
нидерланды
фрг
германия
ес
ек
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Все страны Евросоюза крайне недовольны предложением по новому бюджету ЕС, заявил в пятницу премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен. "Я бы скорее сказал, что вчерашняя встреча временами проходила в довольно напряженной атмосфере... все страны еще раз четко обозначили свое отношение к предложению, которое сейчас лежит на столе. Если коротко, все крайне недовольны", - сказал Йеттен журналистам на второй день саммита ЕС, трансляция ведется на сайте ЕК. По его словам, бюджет в предложенном виде недостаточно хорош, он должен быть гораздо больше ориентирован на безопасность, конкурентоспособность и усиление контроля над миграцией. Ранее лидеры пяти стран ЕС, включая Нидерланды, ФРГ, Данию, Австрию и Финляндию, призвали сократить на несколько сотен миллиардов евро предложение Еврокомиссии по следующему многолетнему бюджету ЕС на 2028–2034 годы. По их мнению, предложение Еврокомиссии увеличить бюджет примерно на 60% в номинальном выражении является совершенно нереалистичным - ни с экономической, ни с политической точек зрения. Кроме того, состояние государственных финансов ряда стран-членов вызывает серьезную обеспокоенность.
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мировая экономика, нидерланды, фрг, германия, ес, ек
Мировая экономика, НИДЕРЛАНДЫ, ФРГ, ГЕРМАНИЯ, ЕС, ЕК
11:02 16.10.2026
 
Все страны Евросоюза крайне недовольны предложением по новому бюджету

Премьер Нидерландов Йеттен: все страны ЕС крайне недовольны предложением по новому бюджету

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Все страны Евросоюза крайне недовольны предложением по новому бюджету ЕС, заявил в пятницу премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен.
"Я бы скорее сказал, что вчерашняя встреча временами проходила в довольно напряженной атмосфере... все страны еще раз четко обозначили свое отношение к предложению, которое сейчас лежит на столе. Если коротко, все крайне недовольны", - сказал Йеттен журналистам на второй день саммита ЕС, трансляция ведется на сайте ЕК.
По его словам, бюджет в предложенном виде недостаточно хорош, он должен быть гораздо больше ориентирован на безопасность, конкурентоспособность и усиление контроля над миграцией.
Ранее лидеры пяти стран ЕС, включая Нидерланды, ФРГ, Данию, Австрию и Финляндию, призвали сократить на несколько сотен миллиардов евро предложение Еврокомиссии по следующему многолетнему бюджету ЕС на 2028–2034 годы. По их мнению, предложение Еврокомиссии увеличить бюджет примерно на 60% в номинальном выражении является совершенно нереалистичным - ни с экономической, ни с политической точек зрения. Кроме того, состояние государственных финансов ряда стран-членов вызывает серьезную обеспокоенность.
 
Мировая экономикаНИДЕРЛАНДЫФРГГЕРМАНИЯЕСЕК
 
 
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