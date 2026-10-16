Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Соглашения по бюджету внутри ЕС нет, заявил Фицо - 16.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261016/strany-874360683.html
Соглашения по бюджету внутри ЕС нет, заявил Фицо
Соглашения по бюджету внутри ЕС нет, заявил Фицо - 16.10.2026, ПРАЙМ
Соглашения по бюджету внутри ЕС нет, заявил Фицо
Страны Европейского союза не достигли соглашения по параметрам нового семилетнего бюджета сообщества, согласовать его до конца года будет сложно, сообщил... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T21:09+0300
2026-10-16T21:14+0300
финансы
мировая экономика
франция
чехия
германия
роберт фицо
фридрих мерц
эммануэль макрон
ес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874360683.jpg?1792174465
БРАТИСЛАВА, 16 окт - ПРАЙМ. Страны Европейского союза не достигли соглашения по параметрам нового семилетнего бюджета сообщества, согласовать его до конца года будет сложно, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "Абсолютно никакого соглашения нет", - сказал Фицо, его слова приводит словацкое новостное агентство TASR в пятницу. По словам словацкого премьера, есть страны, которые хотели бы снизить размер своих взносов в бюджет Европейского союза. "Мы понимаем, что сегодня немецкий канцлер, который является самым крупным плательщиком, думает о том, как сократить эти взносы, поскольку он должен что-то показать (в качестве результата - ред.) дома. В свою очередь мы говорим, раз мы их понимаем, то давайте хотя бы сохраним политику сплоченности, это устранение региональных различий, и совместную сельскохозяйственную политику", - заключил Фицо. По его словам, согласовать бюджет до конца года будет сложно. Ранее в пятницу премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил мнение, что лидеры Европейского союза не смогут согласовать параметры нового семилетнего бюджета сообщества до конца года. А канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что на данный момент невозможно предсказать, удастся ли странам ЕС это сделать. Обсуждение нового бюджета ЕС сопровождается серьезными разногласиями между государствами объединения относительно его размеров, источников финансирования и распределения расходов. Особую остроту спорам придает вопрос сроков достижения соглашения. По данным Rapporteur, президент Франции Эммануэль Макрон потребовал завершить переговоры до конца декабря, предупредив, что после этого бюджетные договоренности будут осложнены приближающимися президентскими выборами во Франции.
франция
чехия
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, франция, чехия, германия, роберт фицо, фридрих мерц, эммануэль макрон, ес
Финансы, Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, ЧЕХИЯ, ГЕРМАНИЯ, Роберт Фицо, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, ЕС
21:09 16.10.2026 (обновлено: 21:14 16.10.2026)
 
Соглашения по бюджету внутри ЕС нет, заявил Фицо

Фицо: Страны ЕС не достигли соглашения по параметрам нового семилетнего бюджета сообщества

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 16 окт - ПРАЙМ. Страны Европейского союза не достигли соглашения по параметрам нового семилетнего бюджета сообщества, согласовать его до конца года будет сложно, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"Абсолютно никакого соглашения нет", - сказал Фицо, его слова приводит словацкое новостное агентство TASR в пятницу.
По словам словацкого премьера, есть страны, которые хотели бы снизить размер своих взносов в бюджет Европейского союза.
"Мы понимаем, что сегодня немецкий канцлер, который является самым крупным плательщиком, думает о том, как сократить эти взносы, поскольку он должен что-то показать (в качестве результата - ред.) дома. В свою очередь мы говорим, раз мы их понимаем, то давайте хотя бы сохраним политику сплоченности, это устранение региональных различий, и совместную сельскохозяйственную политику", - заключил Фицо.
По его словам, согласовать бюджет до конца года будет сложно.
Ранее в пятницу премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил мнение, что лидеры Европейского союза не смогут согласовать параметры нового семилетнего бюджета сообщества до конца года. А канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что на данный момент невозможно предсказать, удастся ли странам ЕС это сделать.
Обсуждение нового бюджета ЕС сопровождается серьезными разногласиями между государствами объединения относительно его размеров, источников финансирования и распределения расходов. Особую остроту спорам придает вопрос сроков достижения соглашения. По данным Rapporteur, президент Франции Эммануэль Макрон потребовал завершить переговоры до конца декабря, предупредив, что после этого бюджетные договоренности будут осложнены приближающимися президентскими выборами во Франции.
 
ФинансыМировая экономикаФРАНЦИЯЧЕХИЯГЕРМАНИЯРоберт ФицоФридрих МерцЭммануэль МакронЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала