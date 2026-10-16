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Соглашения по бюджету внутри ЕС нет, заявил Фицо

Соглашения по бюджету внутри ЕС нет, заявил Фицо - 16.10.2026, ПРАЙМ

Соглашения по бюджету внутри ЕС нет, заявил Фицо

Страны Европейского союза не достигли соглашения по параметрам нового семилетнего бюджета сообщества, согласовать его до конца года будет сложно, сообщил... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T21:09+0300

2026-10-16T21:09+0300

2026-10-16T21:14+0300

финансы

мировая экономика

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роберт фицо

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ес

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БРАТИСЛАВА, 16 окт - ПРАЙМ. Страны Европейского союза не достигли соглашения по параметрам нового семилетнего бюджета сообщества, согласовать его до конца года будет сложно, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "Абсолютно никакого соглашения нет", - сказал Фицо, его слова приводит словацкое новостное агентство TASR в пятницу. По словам словацкого премьера, есть страны, которые хотели бы снизить размер своих взносов в бюджет Европейского союза. "Мы понимаем, что сегодня немецкий канцлер, который является самым крупным плательщиком, думает о том, как сократить эти взносы, поскольку он должен что-то показать (в качестве результата - ред.) дома. В свою очередь мы говорим, раз мы их понимаем, то давайте хотя бы сохраним политику сплоченности, это устранение региональных различий, и совместную сельскохозяйственную политику", - заключил Фицо. По его словам, согласовать бюджет до конца года будет сложно. Ранее в пятницу премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил мнение, что лидеры Европейского союза не смогут согласовать параметры нового семилетнего бюджета сообщества до конца года. А канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что на данный момент невозможно предсказать, удастся ли странам ЕС это сделать. Обсуждение нового бюджета ЕС сопровождается серьезными разногласиями между государствами объединения относительно его размеров, источников финансирования и распределения расходов. Особую остроту спорам придает вопрос сроков достижения соглашения. По данным Rapporteur, президент Франции Эммануэль Макрон потребовал завершить переговоры до конца декабря, предупредив, что после этого бюджетные договоренности будут осложнены приближающимися президентскими выборами во Франции.

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финансы, мировая экономика, франция, чехия, германия, роберт фицо, фридрих мерц, эммануэль макрон, ес