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В суд поступило заявление о банкротстве агрохолдинга "ЭКО-культура"

В суд поступило заявление о банкротстве агрохолдинга "ЭКО-культура" - 16.10.2026, ПРАЙМ

В суд поступило заявление о банкротстве агрохолдинга "ЭКО-культура"

Заявление о банкротстве крупного российского агропромышленного холдинга "ЭКО-культура" поступило в арбитражный суд Ставропольского края из-за задолженности... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T13:02+0300

2026-10-16T13:02+0300

2026-10-16T13:02+0300

сельское хозяйство

россия

фнс россии

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ПЕРМЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Заявление о банкротстве крупного российского агропромышленного холдинга "ЭКО-культура" поступило в арбитражный суд Ставропольского края из-за задолженности компании в размере 148 миллионов рублей, следует из документов в судебной картотеке. С заявлением о банкротстве одного из крупнейших российских производителей томатов агрохолдинга "ЭКО-культура" в арбитражный суд Ставропольского края обратилась налоговая служба. Сумма требований ФНС составляет более 148 миллионов рублей. "Подано заявление о признании должника, ООО "АПХ ЭКО-культура", банкротом. Сумма исковых требований составляет 148 миллионов 126 тысяч 322 рубля", - указано в документах в электронной картотеке арбитражного суда. Заявление пока не принято судом к рассмотрению. Подробности по делу не раскрываются.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, фнс россии