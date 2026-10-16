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В суд поступило заявление о банкротстве агрохолдинга "ЭКО-культура" - 16.10.2026, ПРАЙМ
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В суд поступило заявление о банкротстве агрохолдинга "ЭКО-культура"
В суд поступило заявление о банкротстве агрохолдинга "ЭКО-культура" - 16.10.2026, ПРАЙМ
В суд поступило заявление о банкротстве агрохолдинга "ЭКО-культура"
Заявление о банкротстве крупного российского агропромышленного холдинга "ЭКО-культура" поступило в арбитражный суд Ставропольского края из-за задолженности... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T13:02+0300
2026-10-16T13:02+0300
сельское хозяйство
россия
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ПЕРМЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Заявление о банкротстве крупного российского агропромышленного холдинга "ЭКО-культура" поступило в арбитражный суд Ставропольского края из-за задолженности компании в размере 148 миллионов рублей, следует из документов в судебной картотеке. С заявлением о банкротстве одного из крупнейших российских производителей томатов агрохолдинга "ЭКО-культура" в арбитражный суд Ставропольского края обратилась налоговая служба. Сумма требований ФНС составляет более 148 миллионов рублей. "Подано заявление о признании должника, ООО "АПХ ЭКО-культура", банкротом. Сумма исковых требований составляет 148 миллионов 126 тысяч 322 рубля", - указано в документах в электронной картотеке арбитражного суда. Заявление пока не принято судом к рассмотрению. Подробности по делу не раскрываются.
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сельское хозяйство, россия, фнс россии
Сельское хозяйство, РОССИЯ, ФНС России
13:02 16.10.2026
 
В суд поступило заявление о банкротстве агрохолдинга "ЭКО-культура"

В Ставропольский арбитраж поступило заявление о банкротстве агрохолдинга "ЭКО-культура"

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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ПЕРМЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Заявление о банкротстве крупного российского агропромышленного холдинга "ЭКО-культура" поступило в арбитражный суд Ставропольского края из-за задолженности компании в размере 148 миллионов рублей, следует из документов в судебной картотеке.
С заявлением о банкротстве одного из крупнейших российских производителей томатов агрохолдинга "ЭКО-культура" в арбитражный суд Ставропольского края обратилась налоговая служба. Сумма требований ФНС составляет более 148 миллионов рублей.
"Подано заявление о признании должника, ООО "АПХ ЭКО-культура", банкротом. Сумма исковых требований составляет 148 миллионов 126 тысяч 322 рубля", - указано в документах в электронной картотеке арбитражного суда.
Заявление пока не принято судом к рассмотрению. Подробности по делу не раскрываются.
 
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