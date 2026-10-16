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Суд перенес на 23 октября слушания по долгам "Гугла" в России - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Суд перенес на 23 октября слушания по долгам "Гугла" в России
Суд перенес на 23 октября слушания по долгам "Гугла" в России - 16.10.2026, ПРАЙМ
Суд перенес на 23 октября слушания по долгам "Гугла" в России
Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 23 октября в слушаниях по заявлению конкурсного управляющего ООО "Гугл" Валерия Таляровского о привлечении к... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:43+0300
2026-10-16T14:43+0300
бизнес
москва
гугл
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МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 23 октября в слушаниях по заявлению конкурсного управляющего ООО "Гугл" Валерия Таляровского о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам этого обанкротившегося российского подразделения Google его бывших контролирующих лиц, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В заявлении Таляровского ответчиками указаны американские Google International LLC (материнская для "Гугла") и Google LLC, ирландская Google Ireland Limited, два экс-гендиректора российского подразделения, Дэвид Мунро Снэддон и Дасаро Биондо Карло Сальваторе Мариа, бывшие управляющие директора Юлия Соловьева и Юлия Рамазанова. Требования к трем компаниям заявлены в "совокупном размере требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов, и требований кредиторов по текущим платежам", говорится в заявлении. Эта сумма превышает 91,5 квинтиллиона рублей (20-значное число). Управляющий просит также привлечь к субсидиарной ответственности Снэддона, Соловьеву и Рамазанову солидарно "в размере требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра". Это порядка 23,5 миллиарда рублей. Кроме того, Таляровский просит взыскать с ряда экс-руководителей убытки. От Карло Дасаро Биондо он требует около 160,3 миллиарда рублей – около 101,7 миллиарда рублей основного долга и около 58,6 миллиарда рублей процентов. Убытки на такую сумму, как ранее установили суды, были причинены расторжением договора о перепродаже рекламного пространства от 2009 года, заключением аналогичного договора в апреле 2018 года и платежами "Гугла" в адрес Google Ireland с 1 апреля 2018 по 3 марта 2022 года. Ранее суды трех инстанций взыскали эту сумму с самой ирландской компании. Как пояснил представитель Таляровского в суде, Дасаро "недобросовестно расторг соглашение", из-за чего "Гугл" недополучил порядка 100 миллиардов рублей. Наконец, солидарно с Соловьевой и Снэддона управляющий просит взыскать убытки в размере около 1,5 миллиардов рублей. Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в "Гугле" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, москва, гугл
Бизнес, МОСКВА, Гугл
14:43 16.10.2026
 
Суд перенес на 23 октября слушания по долгам "Гугла" в России

Суд объявил перерыв в слушаниях по иску Таляровского к бывшим владельцам "Гугла"

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МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 23 октября в слушаниях по заявлению конкурсного управляющего ООО "Гугл" Валерия Таляровского о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам этого обанкротившегося российского подразделения Google его бывших контролирующих лиц, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В заявлении Таляровского ответчиками указаны американские Google International LLC (материнская для "Гугла") и Google LLC, ирландская Google Ireland Limited, два экс-гендиректора российского подразделения, Дэвид Мунро Снэддон и Дасаро Биондо Карло Сальваторе Мариа, бывшие управляющие директора Юлия Соловьева и Юлия Рамазанова.
Требования к трем компаниям заявлены в "совокупном размере требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов, и требований кредиторов по текущим платежам", говорится в заявлении. Эта сумма превышает 91,5 квинтиллиона рублей (20-значное число).
Управляющий просит также привлечь к субсидиарной ответственности Снэддона, Соловьеву и Рамазанову солидарно "в размере требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра". Это порядка 23,5 миллиарда рублей.
Кроме того, Таляровский просит взыскать с ряда экс-руководителей убытки. От Карло Дасаро Биондо он требует около 160,3 миллиарда рублей – около 101,7 миллиарда рублей основного долга и около 58,6 миллиарда рублей процентов.
Убытки на такую сумму, как ранее установили суды, были причинены расторжением договора о перепродаже рекламного пространства от 2009 года, заключением аналогичного договора в апреле 2018 года и платежами "Гугла" в адрес Google Ireland с 1 апреля 2018 по 3 марта 2022 года. Ранее суды трех инстанций взыскали эту сумму с самой ирландской компании.
Как пояснил представитель Таляровского в суде, Дасаро "недобросовестно расторг соглашение", из-за чего "Гугл" недополучил порядка 100 миллиардов рублей.
Наконец, солидарно с Соловьевой и Снэддона управляющий просит взыскать убытки в размере около 1,5 миллиардов рублей.
Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в "Гугле" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
 
БизнесМОСКВАГугл
 
 
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