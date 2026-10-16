Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иск к "Согазу" на 62 миллиона запретили рассматривать в Англии - 16.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261016/sud-874351342.html
Иск к "Согазу" на 62 миллиона запретили рассматривать в Англии
Иск к "Согазу" на 62 миллиона запретили рассматривать в Англии - 16.10.2026, ПРАЙМ
Иск к "Согазу" на 62 миллиона запретили рассматривать в Англии
Арбитражный суд Москвы запретил ирландской AS Air Lease 107 Limited, британской Wilmington Trust SP Services и американской Castlelake продолжать... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T17:27+0300
2026-10-16T17:27+0300
бизнес
россия
англия
москва
алроса
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874351342.jpg?1792160867
МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы запретил ирландской AS Air Lease 107 Limited, британской Wilmington Trust SP Services и американской Castlelake продолжать разбирательство в английском суде по их иску к страховой компании "Согаз" о взыскании 62 миллионов долларов по договору страхования двух самолетов Boeing 737-700, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд удовлетворил соответствующее заявление "Согаза". Ответчикам – первоначальному лизингодателю AS Air Lease 107, второму лизингодателю Wilmington и бенефициару последнего Castlelake – запрещено также инициировать иные разбирательства по спорам, возникающим из этого договора авиационного страхования 2021 года. Воздушные суда были переданы в лизинг авиакомпании "Алроса", которая застраховала в "Согазе" риски гибели и утраты имущества и риски гражданской ответственности. По условиям договора выгодоприобретателями и дополнительно застрахованными лицами являются также лизингодатели. После введения в 2022 году в России запрета на вывоз лизингополучателями иностранных воздушных судов за пределы РФ ответчики, "посчитав, что указанные в договоре воздушные суда фактически были похищены", расторгли договоры и обратились в Высокий суд правосудия по делам компаний и собственности Англии и Уэлса с иском к "Согазу" и авиакомпании о взыскании ущерба в виде стоимости самолетов в размере 62 миллиона долларов. Страховщик в январе обратился в арбитражный суд Москвы с заявлением к трем иностранным компаниям о запрете инициировать, продолжать или поддерживать судебные разбирательства по всем спорам из договора. Суд его полностью удовлетворил.
англия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, англия, москва, алроса
Бизнес, РОССИЯ, Англия, МОСКВА, Алроса
17:27 16.10.2026
 
Иск к "Согазу" на 62 миллиона запретили рассматривать в Англии

Арбитраж запретил разбирательство по иску к "Согазу" на 62 миллиона долларов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы запретил ирландской AS Air Lease 107 Limited, британской Wilmington Trust SP Services и американской Castlelake продолжать разбирательство в английском суде по их иску к страховой компании "Согаз" о взыскании 62 миллионов долларов по договору страхования двух самолетов Boeing 737-700, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд удовлетворил соответствующее заявление "Согаза". Ответчикам – первоначальному лизингодателю AS Air Lease 107, второму лизингодателю Wilmington и бенефициару последнего Castlelake – запрещено также инициировать иные разбирательства по спорам, возникающим из этого договора авиационного страхования 2021 года.
Воздушные суда были переданы в лизинг авиакомпании "Алроса", которая застраховала в "Согазе" риски гибели и утраты имущества и риски гражданской ответственности. По условиям договора выгодоприобретателями и дополнительно застрахованными лицами являются также лизингодатели.
После введения в 2022 году в России запрета на вывоз лизингополучателями иностранных воздушных судов за пределы РФ ответчики, "посчитав, что указанные в договоре воздушные суда фактически были похищены", расторгли договоры и обратились в Высокий суд правосудия по делам компаний и собственности Англии и Уэлса с иском к "Согазу" и авиакомпании о взыскании ущерба в виде стоимости самолетов в размере 62 миллиона долларов.
Страховщик в январе обратился в арбитражный суд Москвы с заявлением к трем иностранным компаниям о запрете инициировать, продолжать или поддерживать судебные разбирательства по всем спорам из договора. Суд его полностью удовлетворил.
 
БизнесРОССИЯАнглияМОСКВААлроса
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала