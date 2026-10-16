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Иск к "Согазу" на 62 миллиона запретили рассматривать в Англии

Иск к "Согазу" на 62 миллиона запретили рассматривать в Англии - 16.10.2026, ПРАЙМ

Иск к "Согазу" на 62 миллиона запретили рассматривать в Англии

Арбитражный суд Москвы запретил ирландской AS Air Lease 107 Limited, британской Wilmington Trust SP Services и американской Castlelake продолжать... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T17:27+0300

2026-10-16T17:27+0300

2026-10-16T17:27+0300

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МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы запретил ирландской AS Air Lease 107 Limited, британской Wilmington Trust SP Services и американской Castlelake продолжать разбирательство в английском суде по их иску к страховой компании "Согаз" о взыскании 62 миллионов долларов по договору страхования двух самолетов Boeing 737-700, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд удовлетворил соответствующее заявление "Согаза". Ответчикам – первоначальному лизингодателю AS Air Lease 107, второму лизингодателю Wilmington и бенефициару последнего Castlelake – запрещено также инициировать иные разбирательства по спорам, возникающим из этого договора авиационного страхования 2021 года. Воздушные суда были переданы в лизинг авиакомпании "Алроса", которая застраховала в "Согазе" риски гибели и утраты имущества и риски гражданской ответственности. По условиям договора выгодоприобретателями и дополнительно застрахованными лицами являются также лизингодатели. После введения в 2022 году в России запрета на вывоз лизингополучателями иностранных воздушных судов за пределы РФ ответчики, "посчитав, что указанные в договоре воздушные суда фактически были похищены", расторгли договоры и обратились в Высокий суд правосудия по делам компаний и собственности Англии и Уэлса с иском к "Согазу" и авиакомпании о взыскании ущерба в виде стоимости самолетов в размере 62 миллиона долларов. Страховщик в январе обратился в арбитражный суд Москвы с заявлением к трем иностранным компаниям о запрете инициировать, продолжать или поддерживать судебные разбирательства по всем спорам из договора. Суд его полностью удовлетворил.

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бизнес, россия, англия, москва, алроса