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Второе за сутки воздушное судно подало аварийный сигнал над Перу - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Второе за сутки воздушное судно подало аварийный сигнал над Перу
Второе за сутки воздушное судно подало аварийный сигнал над Перу - 16.10.2026, ПРАЙМ
Второе за сутки воздушное судно подало аварийный сигнал над Перу
Второе за сутки воздушное судно подало аварийный сигнал над территорией Перу, следует из полетных данных, которые изучило РИА Новости. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T20:33+0300
2026-10-16T20:33+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Второе за сутки воздушное судно подало аварийный сигнал над территорией Перу, следует из полетных данных, которые изучило РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании LATAM Airlines вылетел в 09.47 по местному времени (17.47 мск) из аэропорта перуанской столицы Лима. Конечной точкой рейса должен был стать бразильский Сан-Паулу, однако самолет подал аварийный сигнал Squawk 7700 и вернулся в аэропорт вылета около 11.32 по местному времени (19.32 мск). Ранее в пятницу аварийный сигнал подал вертолет морской пехоты США у берегов Флориды, около 17.55 мск он сел в гражданско-военном аэропорту Дестин-Форт-Уолтон-Бич. Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.  
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192
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192
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Бизнес, США
20:33 16.10.2026
 
Второе за сутки воздушное судно подало аварийный сигнал над Перу

Второе за сутки воздушное судно подало аварийный сигнал над Перу

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Второе за сутки воздушное судно подало аварийный сигнал над территорией Перу, следует из полетных данных, которые изучило РИА Новости.
Пассажирский самолет авиакомпании LATAM Airlines вылетел в 09.47 по местному времени (17.47 мск) из аэропорта перуанской столицы Лима. Конечной точкой рейса должен был стать бразильский Сан-Паулу, однако самолет подал аварийный сигнал Squawk 7700 и вернулся в аэропорт вылета около 11.32 по местному времени (19.32 мск).
Ранее в пятницу аварийный сигнал подал вертолет морской пехоты США у берегов Флориды, около 17.55 мск он сел в гражданско-военном аэропорту Дестин-Форт-Уолтон-Бич.
Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.
 
 
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