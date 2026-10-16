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Второе за сутки воздушное судно подало аварийный сигнал над Перу

Второе за сутки воздушное судно подало аварийный сигнал над Перу - 16.10.2026, ПРАЙМ

Второе за сутки воздушное судно подало аварийный сигнал над Перу

Второе за сутки воздушное судно подало аварийный сигнал над территорией Перу, следует из полетных данных, которые изучило РИА Новости. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T20:33+0300

2026-10-16T20:33+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Второе за сутки воздушное судно подало аварийный сигнал над территорией Перу, следует из полетных данных, которые изучило РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании LATAM Airlines вылетел в 09.47 по местному времени (17.47 мск) из аэропорта перуанской столицы Лима. Конечной точкой рейса должен был стать бразильский Сан-Паулу, однако самолет подал аварийный сигнал Squawk 7700 и вернулся в аэропорт вылета около 11.32 по местному времени (19.32 мск). Ранее в пятницу аварийный сигнал подал вертолет морской пехоты США у берегов Флориды, около 17.55 мск он сел в гражданско-военном аэропорту Дестин-Форт-Уолтон-Бич. Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.

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