https://1prime.ru/20261016/surgut-874362568.html
В аэропорту Сургута сняли ограничения
В аэропорту Сургута сняли ограничения - 16.10.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Сургута сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сургута, сообщила Росавиация. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T22:09+0300
2026-10-16T22:09+0300
2026-10-16T22:11+0300
бизнес
россия
сургут
росавиация
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874362568.jpg?1792177869
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сургута, сообщила Росавиация. "Аэропорт Сургута. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
сургут
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, сургут, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, СУРГУТ, Росавиация
В аэропорту Сургута сняли ограничения
Росавиация: в аэропорту Сургута сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов