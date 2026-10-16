https://1prime.ru/20261016/t-bank-874315834.html

Банковская карта может повторить судьбу дискеты, заявили в Т-Банке

Банковская карта может повторить судьбу дискеты, заявили в Т-Банке - 16.10.2026, ПРАЙМ

Банковская карта может повторить судьбу дискеты, заявили в Т-Банке

Банковская карта скоро может повторить судьбу дискеты - она исчезнет как физический предмет и останется только в виртуальном состоянии, рассказал РИА Новости... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T06:16+0300

2026-10-16T06:16+0300

2026-10-16T06:16+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Банковская карта скоро может повторить судьбу дискеты - она исчезнет как физический предмет и останется только в виртуальном состоянии, рассказал РИА Новости директор по продукту Т-Банка Никита Буклиш. "В будущем банковская карта может повторить судьбу дискеты - исчезнуть как вещь, но остаться значком в интерфейсе", - сказал он. По его мнению, россияне продолжат выпускать пластиковые карты в банковских приложениях, хотя не будут получать их на руки. Буклиш напомнил, что уже сегодня смартфон заменяет банковскую карту и даже превосходит ее - альтернативные методы оплаты имеют более широкую функциональность по сравнению с "пластиком". По данным Банка России, в первом квартале 2026 года граждане стали активнее использовать альтернативные способы оплаты: QR-коды, биометрию, платежные приложения и другие некарточные сервисы. Их доля в общем объеме безналичных платежей выросла за квартал на 0,8 процентного пункта - до 14,9%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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