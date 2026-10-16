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Банковская карта может повторить судьбу дискеты, заявили в Т-Банке
Банковская карта может повторить судьбу дискеты, заявили в Т-Банке - 16.10.2026, ПРАЙМ
Банковская карта может повторить судьбу дискеты, заявили в Т-Банке
Банковская карта скоро может повторить судьбу дискеты - она исчезнет как физический предмет и останется только в виртуальном состоянии, рассказал РИА Новости... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T06:16+0300
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2026-10-16T06:16+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Банковская карта скоро может повторить судьбу дискеты - она исчезнет как физический предмет и останется только в виртуальном состоянии, рассказал РИА Новости директор по продукту Т-Банка Никита Буклиш.
"В будущем банковская карта может повторить судьбу дискеты - исчезнуть как вещь, но остаться значком в интерфейсе", - сказал он.
По его мнению, россияне продолжат выпускать пластиковые карты в банковских приложениях, хотя не будут получать их на руки.
Буклиш напомнил, что уже сегодня смартфон заменяет банковскую карту и даже превосходит ее - альтернативные методы оплаты имеют более широкую функциональность по сравнению с "пластиком".
По данным Банка России, в первом квартале 2026 года граждане стали активнее использовать альтернативные способы оплаты: QR-коды, биометрию, платежные приложения и другие некарточные сервисы. Их доля в общем объеме безналичных платежей выросла за квартал на 0,8 процентного пункта - до 14,9%.
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банки, финансы, россия, банк россии
Банки, Финансы, РОССИЯ, Банк России
Банковская карта может повторить судьбу дискеты, заявили в Т-Банке
Директор по продукту Т-Банка Буклиш: банковская карта может повторить судьбу дискеты
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Банковская карта скоро может повторить судьбу дискеты - она исчезнет как физический предмет и останется только в виртуальном состоянии, рассказал РИА Новости директор по продукту Т-Банка Никита Буклиш.
"В будущем банковская карта может повторить судьбу дискеты - исчезнуть как вещь, но остаться значком в интерфейсе", - сказал он.
По его мнению, россияне продолжат выпускать пластиковые карты в банковских приложениях, хотя не будут получать их на руки.
Буклиш напомнил, что уже сегодня смартфон заменяет банковскую карту и даже превосходит ее - альтернативные методы оплаты имеют более широкую функциональность по сравнению с "пластиком".
По данным Банка России, в первом квартале 2026 года граждане стали активнее использовать альтернативные способы оплаты: QR-коды, биометрию, платежные приложения и другие некарточные сервисы. Их доля в общем объеме безналичных платежей выросла за квартал на 0,8 процентного пункта - до 14,9%.