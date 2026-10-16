Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бундесрат одобрил повышение налога на табачные изделия в Германии - 16.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261016/tabak-874364172.html
Бундесрат одобрил повышение налога на табачные изделия в Германии
Бундесрат одобрил повышение налога на табачные изделия в Германии - 16.10.2026, ПРАЙМ
Бундесрат одобрил повышение налога на табачные изделия в Германии
Бундесрат (палата представителей федеральных земель Германии) одобрил повышение налога на табачные изделия в Германии, цена одной пачки из 20 сигарет вырастет к | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T23:10+0300
2026-10-16T23:10+0300
бизнес
германия
фридрих мерц
хдс/хсс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874364172.jpg?1792181405
БЕРЛИН, 16 окт - ПРАЙМ. Бундесрат (палата представителей федеральных земель Германии) одобрил повышение налога на табачные изделия в Германии, цена одной пачки из 20 сигарет вырастет к 2030 году практически на четыре евро, сообщает газета Zeit. "Бундесрат одобрил повышение налога на табачные изделия… К 2030 году средняя цена пачки из 20 сигарет должна вырасти почти на четыре евро — до 11,78 евро… В настоящее время средняя цена пачки из 20 сигарет составляет 8,05 евро", - говорится в материале. Согласно сообщению издания, глава немецкого минфина Ларс Клингбайль рассчитывает, что в ближайшие годы повышение налога на табачную продукцию принесет бюджету ФРГ около 12 миллиардов евро. Помимо прочего, повышение этого налога призвано способствовать консолидации для принятия бюджета. Издание отметило, что повышение налога будет поэтапным. В 2027 году стоимость одной пачки сигарет вырастет до 9,1 евро, в 2028 – до 9,91 евро, в 2029 – до 10,81 евро. Таким образом, на протяжении четырех лет немецкие власти намерены пошагово повышать цену до целевого показателя в 11,78 евро. Фракции входящих в правящую коалицию блока ХДС/ХСС и партии СДПГ, голосуя за этот налог, обратили внимание на его важность для защиты общественного здоровья. По данным Zeit, ежегодно в ФРГ от заболеваний, вызванных употреблением табака, умирают около 130 тысяч человек. Однако представитель немецкого центра исследований рака Катри Шаллер отметила, что повышение налогов на табак является "недостаточно амбициозным". Она отметила, что повышение цен на сигареты скорее подтолкнет курильщиков переходить на другие виды табачной продукции, говорится в сообщении Zeit. Агентство Блумберг ранее передало, что сейчас в правительстве Германии ведутся переговоры о сборах на сахар и пластик, а также о повышении налогообложения доходов от операций с криптовалютами. Вместе с тем бундестаг обсуждает увеличение налоговой ставки на алкоголь. Агентство отмечало, что значительное повышение налогов может поставить под угрозу пребывание Фридриха Мерца на посту канцлера ФРГ.
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, германия, фридрих мерц, хдс/хсс
Бизнес, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС
23:10 16.10.2026
 
Бундесрат одобрил повышение налога на табачные изделия в Германии

Zeit: Бундесрат одобрил повышение налога на табачные изделия в Германии

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЕРЛИН, 16 окт - ПРАЙМ. Бундесрат (палата представителей федеральных земель Германии) одобрил повышение налога на табачные изделия в Германии, цена одной пачки из 20 сигарет вырастет к 2030 году практически на четыре евро, сообщает газета Zeit.
"Бундесрат одобрил повышение налога на табачные изделия… К 2030 году средняя цена пачки из 20 сигарет должна вырасти почти на четыре евро — до 11,78 евро… В настоящее время средняя цена пачки из 20 сигарет составляет 8,05 евро", - говорится в материале.
Согласно сообщению издания, глава немецкого минфина Ларс Клингбайль рассчитывает, что в ближайшие годы повышение налога на табачную продукцию принесет бюджету ФРГ около 12 миллиардов евро. Помимо прочего, повышение этого налога призвано способствовать консолидации для принятия бюджета.
Издание отметило, что повышение налога будет поэтапным. В 2027 году стоимость одной пачки сигарет вырастет до 9,1 евро, в 2028 – до 9,91 евро, в 2029 – до 10,81 евро. Таким образом, на протяжении четырех лет немецкие власти намерены пошагово повышать цену до целевого показателя в 11,78 евро.
Фракции входящих в правящую коалицию блока ХДС/ХСС и партии СДПГ, голосуя за этот налог, обратили внимание на его важность для защиты общественного здоровья. По данным Zeit, ежегодно в ФРГ от заболеваний, вызванных употреблением табака, умирают около 130 тысяч человек. Однако представитель немецкого центра исследований рака Катри Шаллер отметила, что повышение налогов на табак является "недостаточно амбициозным". Она отметила, что повышение цен на сигареты скорее подтолкнет курильщиков переходить на другие виды табачной продукции, говорится в сообщении Zeit.
Агентство Блумберг ранее передало, что сейчас в правительстве Германии ведутся переговоры о сборах на сахар и пластик, а также о повышении налогообложения доходов от операций с криптовалютами. Вместе с тем бундестаг обсуждает увеличение налоговой ставки на алкоголь. Агентство отмечало, что значительное повышение налогов может поставить под угрозу пребывание Фридриха Мерца на посту канцлера ФРГ.
 
БизнесГЕРМАНИЯФридрих МерцХДС/ХСС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала