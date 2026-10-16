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Бундесрат одобрил повышение налога на табачные изделия в Германии

Бундесрат одобрил повышение налога на табачные изделия в Германии - 16.10.2026, ПРАЙМ

Бундесрат одобрил повышение налога на табачные изделия в Германии

Бундесрат (палата представителей федеральных земель Германии) одобрил повышение налога на табачные изделия в Германии, цена одной пачки из 20 сигарет вырастет к | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T23:10+0300

2026-10-16T23:10+0300

2026-10-16T23:10+0300

бизнес

германия

фридрих мерц

хдс/хсс

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БЕРЛИН, 16 окт - ПРАЙМ. Бундесрат (палата представителей федеральных земель Германии) одобрил повышение налога на табачные изделия в Германии, цена одной пачки из 20 сигарет вырастет к 2030 году практически на четыре евро, сообщает газета Zeit. "Бундесрат одобрил повышение налога на табачные изделия… К 2030 году средняя цена пачки из 20 сигарет должна вырасти почти на четыре евро — до 11,78 евро… В настоящее время средняя цена пачки из 20 сигарет составляет 8,05 евро", - говорится в материале. Согласно сообщению издания, глава немецкого минфина Ларс Клингбайль рассчитывает, что в ближайшие годы повышение налога на табачную продукцию принесет бюджету ФРГ около 12 миллиардов евро. Помимо прочего, повышение этого налога призвано способствовать консолидации для принятия бюджета. Издание отметило, что повышение налога будет поэтапным. В 2027 году стоимость одной пачки сигарет вырастет до 9,1 евро, в 2028 – до 9,91 евро, в 2029 – до 10,81 евро. Таким образом, на протяжении четырех лет немецкие власти намерены пошагово повышать цену до целевого показателя в 11,78 евро. Фракции входящих в правящую коалицию блока ХДС/ХСС и партии СДПГ, голосуя за этот налог, обратили внимание на его важность для защиты общественного здоровья. По данным Zeit, ежегодно в ФРГ от заболеваний, вызванных употреблением табака, умирают около 130 тысяч человек. Однако представитель немецкого центра исследований рака Катри Шаллер отметила, что повышение налогов на табак является "недостаточно амбициозным". Она отметила, что повышение цен на сигареты скорее подтолкнет курильщиков переходить на другие виды табачной продукции, говорится в сообщении Zeit. Агентство Блумберг ранее передало, что сейчас в правительстве Германии ведутся переговоры о сборах на сахар и пластик, а также о повышении налогообложения доходов от операций с криптовалютами. Вместе с тем бундестаг обсуждает увеличение налоговой ставки на алкоголь. Агентство отмечало, что значительное повышение налогов может поставить под угрозу пребывание Фридриха Мерца на посту канцлера ФРГ.

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бизнес, германия, фридрих мерц, хдс/хсс