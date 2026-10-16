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Таджикистан представил инвестпроекты в аграрном секторе на $42,8 млн

Таджикистан представил инвестпроекты в аграрном секторе на $42,8 млн - 16.10.2026, ПРАЙМ

Таджикистан представил инвестпроекты в аграрном секторе на $42,8 млн

Таджикистан представил инвестиционные проекты в аграрном секторе на общую сумму 42,8 миллиона долларов в рамках Всемирного продовольственного форума - 2026 в... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T11:36+0300

2026-10-16T11:36+0300

2026-10-16T11:39+0300

сельское хозяйство

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МОСКВА, 16 окт – ПРАЙМ. Таджикистан представил инвестиционные проекты в аграрном секторе на общую сумму 42,8 миллиона долларов в рамках Всемирного продовольственного форума - 2026 в Риме, передает таджикское агентство Азия-Плюс. Всемирный продовольственный форум, проводимый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и проходящий в этом году в Риме, завершается в пятницу. По данным агентства, министерство сельского хозяйства Таджикистана представило четыре проекта: восстановление пастбищ стоимостью 20 миллионов долларов, производство семенного картофеля на 16,1 миллиона долларов, развитие карпового рыбоводства на 4,7 миллиона долларов и создание центра абрикосоводства стоимостью 2 миллиона долларов. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), реализация проектов окажет положительное воздействие более чем на 700 тысяч человек. Ожидаемая доходность составит от 21% до 25,5%. Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики Таджикистана. В этой сфере занята примерно половина населения страны.

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сельское хозяйство, мировая экономика, таджикистан, рим, оон