Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Тайване назвали темпы роста экономики самыми быстрыми за 39 лет - 16.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261016/tajvan-874340743.html
На Тайване назвали темпы роста экономики самыми быстрыми за 39 лет
На Тайване назвали темпы роста экономики самыми быстрыми за 39 лет - 16.10.2026, ПРАЙМ
На Тайване назвали темпы роста экономики самыми быстрыми за 39 лет
Темпы роста экономики острова Тайваня по итогам года самыми быстрыми за последние 39 лет, такой прогноз сообщает газета Focus Taiwan. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:55+0300
2026-10-16T14:55+0300
мировая экономика
тайвань
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874340743.jpg?1792151744
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Темпы роста экономики острова Тайваня по итогам года самыми быстрыми за последние 39 лет, такой прогноз сообщает газета Focus Taiwan. "По прогнозу Института экономических исследований Чжунхуа, экономика Тайваня в 2026 году вырастет самыми быстрыми темпами за последние 39 лет", - говорится в сообщении. В пятницу аналитический центр повысил прогноз роста экономики до 12,16% с ранее ожидавшихся 10,35%. Согласно данным газеты, основными факторами роста экономики в этом году станут внутренний спрос и экспорт. "Это исключительно успешный год: как внутренний, так и внешний спрос демонстрируют очень хорошие результаты", - заявил президент института Лянь Сяньмин.
тайвань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, тайвань
Мировая экономика, Тайвань
14:55 16.10.2026
 
На Тайване назвали темпы роста экономики самыми быстрыми за 39 лет

Focus Taiwan: экономика Тайваня вырастет самыми быстрыми темпами за 39 лет

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Темпы роста экономики острова Тайваня по итогам года самыми быстрыми за последние 39 лет, такой прогноз сообщает газета Focus Taiwan.
"По прогнозу Института экономических исследований Чжунхуа, экономика Тайваня в 2026 году вырастет самыми быстрыми темпами за последние 39 лет", - говорится в сообщении.
В пятницу аналитический центр повысил прогноз роста экономики до 12,16% с ранее ожидавшихся 10,35%.
Согласно данным газеты, основными факторами роста экономики в этом году станут внутренний спрос и экспорт.
"Это исключительно успешный год: как внутренний, так и внешний спрос демонстрируют очень хорошие результаты", - заявил президент института Лянь Сяньмин.
 
Мировая экономикаТайвань
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала