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На Тайване назвали темпы роста экономики самыми быстрыми за 39 лет
На Тайване назвали темпы роста экономики самыми быстрыми за 39 лет - 16.10.2026, ПРАЙМ
На Тайване назвали темпы роста экономики самыми быстрыми за 39 лет
Темпы роста экономики острова Тайваня по итогам года самыми быстрыми за последние 39 лет, такой прогноз сообщает газета Focus Taiwan. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T14:55+0300
2026-10-16T14:55+0300
2026-10-16T14:55+0300
мировая экономика
тайвань
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Темпы роста экономики острова Тайваня по итогам года самыми быстрыми за последние 39 лет, такой прогноз сообщает газета Focus Taiwan.
"По прогнозу Института экономических исследований Чжунхуа, экономика Тайваня в 2026 году вырастет самыми быстрыми темпами за последние 39 лет", - говорится в сообщении.
В пятницу аналитический центр повысил прогноз роста экономики до 12,16% с ранее ожидавшихся 10,35%.
Согласно данным газеты, основными факторами роста экономики в этом году станут внутренний спрос и экспорт.
"Это исключительно успешный год: как внутренний, так и внешний спрос демонстрируют очень хорошие результаты", - заявил президент института Лянь Сяньмин.
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мировая экономика, тайвань
Мировая экономика, Тайвань
На Тайване назвали темпы роста экономики самыми быстрыми за 39 лет
Focus Taiwan: экономика Тайваня вырастет самыми быстрыми темпами за 39 лет
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Темпы роста экономики острова Тайваня по итогам года самыми быстрыми за последние 39 лет, такой прогноз сообщает газета Focus Taiwan.
"По прогнозу Института экономических исследований Чжунхуа, экономика Тайваня в 2026 году вырастет самыми быстрыми темпами за последние 39 лет", - говорится в сообщении.
В пятницу аналитический центр повысил прогноз роста экономики до 12,16% с ранее ожидавшихся 10,35%.
Согласно данным газеты, основными факторами роста экономики в этом году станут внутренний спрос и экспорт.
"Это исключительно успешный год: как внутренний, так и внешний спрос демонстрируют очень хорошие результаты", - заявил президент института Лянь Сяньмин.