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В Тамбове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Тамбове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 16.10.2026, ПРАЙМ
В Тамбове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщает Росавиация. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T01:17+0300
2026-10-16T01:17+0300
2026-10-16T01:17+0300
бизнес
росавиация
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Тамбова ("Донское"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, росавиация
В Тамбове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Тамбова ("Донское"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.