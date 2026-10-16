https://1prime.ru/20261016/tes-874316213.html

Угольную ТЭС с дата-центром могут построить в Кузбассе

Угольную ТЭС с дата-центром могут построить в Кузбассе - 16.10.2026, ПРАЙМ

Угольную ТЭС с дата-центром могут построить в Кузбассе

Угольную ТЭС с дата-центром могут построить в Кузбассе, губернатор представил ее проект, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона по итогам... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T06:41+0300

2026-10-16T06:41+0300

2026-10-16T06:41+0300

кузбасс

москва

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874316213.jpg?1792122071

КЕМЕРОВО, 16 окт - ПРАЙМ. Угольную ТЭС с дата-центром могут построить в Кузбассе, губернатор представил ее проект, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона по итогам выступления Илья Середюка на форуме "Российская энергетическая неделя". "В рамках деловой программы международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве прошла сессия "Новый инвестиционный цикл в угольной отрасли". Губернатор Илья Середюк представил проекты, направленные на диверсификацию экономики региона с использованием главного природного ресурса Кузбасса. Одним из основных может стать строительство угольной теплоэлектростанции", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что это позволит одновременно поддержать угольщиков и развивать новые высокотехнологичные сферы. "У нас есть уголь, энергетическая база и промышленный опыт. Теперь наша задача - использовать эти преимущества для развития новой экономики. Не просто вывозить уголь, а производить из него электроэнергию и направлять ее на создание вычислительных мощностей: центров обработки данных, инфраструктуры для искусственного интеллекта и других энергоемких технологий. При поддержке федерального центра мы сможем объединить в Кузбассе энергетику, цифровую инфраструктуру, машиностроение и подготовку кадров в единую индустриальную экосистему. Нам важно не просто сохранить угольную отрасль, а найти для угля новое применение в экономике будущего", - цитирует пресс-служба главу региона. Уточняется, что якорным проектом может стать Долина данных, которая будет включать в себя ИИ-лабораторию и Центр обработки данных. В четверг Середюк предлагал в качестве варианта места размещения ЦОДа рассмотреть отработанные угольные разрезы. Это поможет провести рекультивацию промышленных земель, сократит затраты на строительство и обеспечит более высокий уровень защищенности объекта за счет размещения на большой глубине от уровня земли. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

кузбасс

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кузбасс, москва