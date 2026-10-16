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Tesla представила электрический спорткар Roadster - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Tesla представила электрический спорткар Roadster
Tesla представила электрический спорткар Roadster - 16.10.2026, ПРАЙМ
Tesla представила электрический спорткар Roadster
Американская компания Tesla представила электрический спорткар Roadster, который в ходе демонстрации перелетел через препятствие, сделав переворот вокруг себя,... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T05:46+0300
2026-10-16T05:46+0300
бизнес
технологии
техас
tesla
spacex
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874315537.jpg?1792118804
НЬЮ-ЙОРК, 16 окт – ПРАЙМ. Американская компания Tesla представила электрический спорткар Roadster, который в ходе демонстрации перелетел через препятствие, сделав переворот вокруг себя, а также забрался на изогнутую рампу и "спрыгнул" с нее, следует из трансляции. Презентация состоялась на испытательном полигоне SpaceX в американском Техасе. Новшество машины – в специальной системе сопел, выбрасывающих сжатый газ и позволяющих управлять ее положением машины во время "полета". В ходе одной из демонстраций спорткар проехал по изогнутой рампе, оказавшись в перевернутом положении, а потом "спрыгнул" на землю. Удерживаться на поверхности рампы даже вверх колесами автомобилю помогла специальная система вентиляторов, создающая прижимную силу. Во время другого испытания Roadster перепрыгнул через препятствие (из автомобилей Tesla), сделав в воздухе полный оборот вокруг себя и приземлившись на колеса. "Я видел много вещей, но никогда не видел ничего подобного", – сказал в ходе мероприятия глава компании Илон Маск. На презентации также продемонстрировали видеозапись разгона Roadster до 60 миль в час (около 97 километров в час) за 0,81 секунды. Начать серийное производство модели Tesla планирует в 2028 году. При этом возможность использования таких функций машины на дорогах общего пользования остается неясной.
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бизнес, технологии, техас, tesla, spacex
Бизнес, Технологии, ТЕХАС, Tesla, SpaceX
05:46 16.10.2026
 
Tesla представила электрический спорткар Roadster

Tesla представила спорткар, перелетевший через препятствие и "спрыгнувший" с рампы

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НЬЮ-ЙОРК, 16 окт – ПРАЙМ. Американская компания Tesla представила электрический спорткар Roadster, который в ходе демонстрации перелетел через препятствие, сделав переворот вокруг себя, а также забрался на изогнутую рампу и "спрыгнул" с нее, следует из трансляции.
Презентация состоялась на испытательном полигоне SpaceX в американском Техасе. Новшество машины – в специальной системе сопел, выбрасывающих сжатый газ и позволяющих управлять ее положением машины во время "полета".
В ходе одной из демонстраций спорткар проехал по изогнутой рампе, оказавшись в перевернутом положении, а потом "спрыгнул" на землю. Удерживаться на поверхности рампы даже вверх колесами автомобилю помогла специальная система вентиляторов, создающая прижимную силу.
Во время другого испытания Roadster перепрыгнул через препятствие (из автомобилей Tesla), сделав в воздухе полный оборот вокруг себя и приземлившись на колеса.
"Я видел много вещей, но никогда не видел ничего подобного", – сказал в ходе мероприятия глава компании Илон Маск.
На презентации также продемонстрировали видеозапись разгона Roadster до 60 миль в час (около 97 километров в час) за 0,81 секунды. Начать серийное производство модели Tesla планирует в 2028 году.
При этом возможность использования таких функций машины на дорогах общего пользования остается неясной.
 
БизнесТехнологииТЕХАСTeslaSpaceX
 
 
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