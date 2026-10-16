https://1prime.ru/20261016/tesla-874315537.html

Tesla представила электрический спорткар Roadster

Tesla представила электрический спорткар Roadster - 16.10.2026, ПРАЙМ

Tesla представила электрический спорткар Roadster

Американская компания Tesla представила электрический спорткар Roadster, который в ходе демонстрации перелетел через препятствие, сделав переворот вокруг себя,... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T05:46+0300

2026-10-16T05:46+0300

2026-10-16T05:46+0300

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НЬЮ-ЙОРК, 16 окт – ПРАЙМ. Американская компания Tesla представила электрический спорткар Roadster, который в ходе демонстрации перелетел через препятствие, сделав переворот вокруг себя, а также забрался на изогнутую рампу и "спрыгнул" с нее, следует из трансляции. Презентация состоялась на испытательном полигоне SpaceX в американском Техасе. Новшество машины – в специальной системе сопел, выбрасывающих сжатый газ и позволяющих управлять ее положением машины во время "полета". В ходе одной из демонстраций спорткар проехал по изогнутой рампе, оказавшись в перевернутом положении, а потом "спрыгнул" на землю. Удерживаться на поверхности рампы даже вверх колесами автомобилю помогла специальная система вентиляторов, создающая прижимную силу. Во время другого испытания Roadster перепрыгнул через препятствие (из автомобилей Tesla), сделав в воздухе полный оборот вокруг себя и приземлившись на колеса. "Я видел много вещей, но никогда не видел ничего подобного", – сказал в ходе мероприятия глава компании Илон Маск. На презентации также продемонстрировали видеозапись разгона Roadster до 60 миль в час (около 97 километров в час) за 0,81 секунды. Начать серийное производство модели Tesla планирует в 2028 году. При этом возможность использования таких функций машины на дорогах общего пользования остается неясной.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, технологии, техас, tesla, spacex