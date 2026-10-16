https://1prime.ru/20261016/tesla-874315537.html
Tesla представила электрический спорткар Roadster
Tesla представила электрический спорткар Roadster - 16.10.2026, ПРАЙМ
Tesla представила электрический спорткар Roadster
Американская компания Tesla представила электрический спорткар Roadster, который в ходе демонстрации перелетел через препятствие, сделав переворот вокруг себя,... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T05:46+0300
2026-10-16T05:46+0300
2026-10-16T05:46+0300
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НЬЮ-ЙОРК, 16 окт – ПРАЙМ. Американская компания Tesla представила электрический спорткар Roadster, который в ходе демонстрации перелетел через препятствие, сделав переворот вокруг себя, а также забрался на изогнутую рампу и "спрыгнул" с нее, следует из трансляции.
Презентация состоялась на испытательном полигоне SpaceX в американском Техасе. Новшество машины – в специальной системе сопел, выбрасывающих сжатый газ и позволяющих управлять ее положением машины во время "полета".
В ходе одной из демонстраций спорткар проехал по изогнутой рампе, оказавшись в перевернутом положении, а потом "спрыгнул" на землю. Удерживаться на поверхности рампы даже вверх колесами автомобилю помогла специальная система вентиляторов, создающая прижимную силу.
Во время другого испытания Roadster перепрыгнул через препятствие (из автомобилей Tesla), сделав в воздухе полный оборот вокруг себя и приземлившись на колеса.
"Я видел много вещей, но никогда не видел ничего подобного", – сказал в ходе мероприятия глава компании Илон Маск.
На презентации также продемонстрировали видеозапись разгона Roadster до 60 миль в час (около 97 километров в час) за 0,81 секунды. Начать серийное производство модели Tesla планирует в 2028 году.
При этом возможность использования таких функций машины на дорогах общего пользования остается неясной.
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бизнес, технологии, техас, tesla, spacex
Бизнес, Технологии, ТЕХАС, Tesla, SpaceX
Tesla представила электрический спорткар Roadster
Tesla представила спорткар, перелетевший через препятствие и "спрыгнувший" с рампы
НЬЮ-ЙОРК, 16 окт – ПРАЙМ. Американская компания Tesla представила электрический спорткар Roadster, который в ходе демонстрации перелетел через препятствие, сделав переворот вокруг себя, а также забрался на изогнутую рампу и "спрыгнул" с нее, следует из трансляции.
Презентация состоялась на испытательном полигоне SpaceX в американском Техасе. Новшество машины – в специальной системе сопел, выбрасывающих сжатый газ и позволяющих управлять ее положением машины во время "полета".
В ходе одной из демонстраций спорткар проехал по изогнутой рампе, оказавшись в перевернутом положении, а потом "спрыгнул" на землю. Удерживаться на поверхности рампы даже вверх колесами автомобилю помогла специальная система вентиляторов, создающая прижимную силу.
Во время другого испытания Roadster перепрыгнул через препятствие (из автомобилей Tesla), сделав в воздухе полный оборот вокруг себя и приземлившись на колеса.
"Я видел много вещей, но никогда не видел ничего подобного", – сказал в ходе мероприятия глава компании Илон Маск.
На презентации также продемонстрировали видеозапись разгона Roadster до 60 миль в час (около 97 километров в час) за 0,81 секунды. Начать серийное производство модели Tesla планирует в 2028 году.
При этом возможность использования таких функций машины на дорогах общего пользования остается неясной.