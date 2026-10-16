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Евро дорожает к доллару - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Евро дорожает к доллару
Евро дорожает к доллару - 16.10.2026, ПРАЙМ
Евро дорожает к доллару
Курс евро к доллару растет в пятницу вечером, показатель также может завершить неделю в плюсе, следует из данных торгов. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T17:51+0300
2026-10-16T17:51+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет в пятницу вечером, показатель также может завершить неделю в плюсе, следует из данных торгов. По состоянию на 17.24 мск курс евро к доллару рос до 1,1256 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1221 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,42% - до 101,62 пункта. С понедельника евро подорожал к доллару на 0,5%, предыдущие пять недель курс европейской валюты демонстрировал снижение. Индекс доллара с начала недели опустился на 0,5%. В пятницу инвесторы оценивают американскую макростатистику. Согласно данным Федеральной резервной системы (ФРС) США, промышленное производство в стране в сентябре выросло на 0,7% в месячном выражении, в то время как аналитики ждали увеличения показателя на 0,4%.
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рынок, сша
Рынок, США
17:51 16.10.2026
 
Евро дорожает к доллару

Курс евро к доллару вырос до 1,1256 доллара, он может завершить неделю в плюсе

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет в пятницу вечером, показатель также может завершить неделю в плюсе, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.24 мск курс евро к доллару рос до 1,1256 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1221 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,42% - до 101,62 пункта.
С понедельника евро подорожал к доллару на 0,5%, предыдущие пять недель курс европейской валюты демонстрировал снижение. Индекс доллара с начала недели опустился на 0,5%.
В пятницу инвесторы оценивают американскую макростатистику. Согласно данным Федеральной резервной системы (ФРС) США, промышленное производство в стране в сентябре выросло на 0,7% в месячном выражении, в то время как аналитики ждали увеличения показателя на 0,4%.
 
РынокСША
 
 
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