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Товарооборот России и Индии в первом полугодии вырос на 16 процентов
Товарооборот России и Индии в первом полугодии вырос на 16 процентов - 16.10.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России и Индии в первом полугодии вырос на 16 процентов
Двусторонний товарооборот России и Индии в первом полугодии 2026 года превысил 38 миллиардов долларов, что почти на 16% больше, чем за аналогичный период... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T16:15+0300
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КАЗАНЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Двусторонний товарооборот России и Индии в первом полугодии 2026 года превысил 38 миллиардов долларов, что почти на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил посол Индии в России Винай Кумар на бизнес-форуме "ТАЙМ" в Казани.
Он назвал отношения России и Индии одними из наиболее устойчивых и отметил, что в их основе прежде всего взаимное доверие между народами.
"Это подтверждается и цифрами. За первые шесть месяцев текущего года двусторонний товарооборот превысил 38 миллиардов долларов - почти на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Кумар.
Он добавил, что правительства двух стран продолжают работать над устранением нетарифных барьеров, расширением доступа к рынкам и созданием более благоприятных условий для торговли. Идут переговоры о соглашении о свободной торговле между Индией и Евразийским экономическим союзом, очередной раунд ожидается в ближайшее время. Индия заинтересована в том, чтобы как можно скорее продвинуться к заключению соглашения.
Второй Российско-Индийский бизнес-форум "ТАЙМ" проходит в Казани 15-16 октября. В рамках форума эксперты из России и Индии обсуждают совместные инвестиционные проекты, культурное, экономическое и технологическое сотрудничество.
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россия, мировая экономика, индия, казань
РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДИЯ, КАЗАНЬ
Товарооборот России и Индии в первом полугодии вырос на 16 процентов
Посол Кумар: товарооборот России и Индии в I полугодии превысил 38 миллиардов долларов
КАЗАНЬ, 16 окт - ПРАЙМ. Двусторонний товарооборот России и Индии в первом полугодии 2026 года превысил 38 миллиардов долларов, что почти на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил посол Индии в России Винай Кумар на бизнес-форуме "ТАЙМ" в Казани.
Он назвал отношения России и Индии одними из наиболее устойчивых и отметил, что в их основе прежде всего взаимное доверие между народами.
"Это подтверждается и цифрами. За первые шесть месяцев текущего года двусторонний товарооборот превысил 38 миллиардов долларов - почти на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Кумар.
Он добавил, что правительства двух стран продолжают работать над устранением нетарифных барьеров, расширением доступа к рынкам и созданием более благоприятных условий для торговли. Идут переговоры о соглашении о свободной торговле между Индией и Евразийским экономическим союзом, очередной раунд ожидается в ближайшее время. Индия заинтересована в том, чтобы как можно скорее продвинуться к заключению соглашения.
Второй Российско-Индийский бизнес-форум "ТАЙМ" проходит в Казани 15-16 октября. В рамках форума эксперты из России и Индии обсуждают совместные инвестиционные проекты, культурное, экономическое и технологическое сотрудничество.