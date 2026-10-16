WP вскрыла тайных доноров бального зала Трампа
The Washington Post: 333 миллиона долларов на бальный зал Трампа внесли 57 доноров
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. The Washington Post получила внутренний список доноров, финансирующих строительство бального зала Белого дома, который раскрывает имена тех, кто ранее предпочитал оставаться в тени.
Согласно документам, общая сумма частных пожертвований достигла 333 миллионов долларов, при этом не менее 77 миллионов внесли доноры, просившие сохранить анонимность. Всего в списке 67 взносов, зарегистрированных выше 10 000 долларов.
"Те же критики, которые учиняют фальшивые конфликты интересов, также жаловались бы, если бы американские налогоплательщики оплачивали эти давно назревшие ремонты", — заявил пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл, отказавшись обсуждать отдельные взносы.
Крупнейшие суммы — по 25 миллионов долларов — внесли Nvidia, Apple, семья Адельсон и миллиардер Чарльз Эрген. При этом Nvidia попросила сохранить анонимность своего пожертвования, а Эрген — источника своих двух взносов по 12,5 миллиона. Около половины доноров — компании или их руководители, имевшие контракты с федеральным правительством при Трампе.
Отдельный сюжет — семья банкира Хулио Эрреры Велутини, обвинявшегося во взяточничестве. Его дочь внесла 2,5 миллиона долларов, а сам он получил помилование от Трампа в январе. По данным издания, соглашение между правительством и Фондом национального молла прямо требует сохранять анонимность доноров, если это не разрешено письменно сотрудниками Белого дома.