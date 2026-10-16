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WP вскрыла тайных доноров бального зала Трампа - 16.10.2026, ПРАЙМ
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WP вскрыла тайных доноров бального зала Трампа
WP вскрыла тайных доноров бального зала Трампа - 16.10.2026, ПРАЙМ
WP вскрыла тайных доноров бального зала Трампа
The Washington Post получила внутренний список доноров, финансирующих строительство бального зала Белого дома, который раскрывает имена тех, кто ранее... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T10:36+0300
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. The Washington Post получила внутренний список доноров, финансирующих строительство бального зала Белого дома, который раскрывает имена тех, кто ранее предпочитал оставаться в тени.Согласно документам, общая сумма частных пожертвований достигла 333 миллионов долларов, при этом не менее 77 миллионов внесли доноры, просившие сохранить анонимность. Всего в списке 67 взносов, зарегистрированных выше 10 000 долларов.&quot;Те же критики, которые учиняют фальшивые конфликты интересов, также жаловались бы, если бы американские налогоплательщики оплачивали эти давно назревшие ремонты&quot;, — заявил пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл, отказавшись обсуждать отдельные взносы.Крупнейшие суммы — по 25 миллионов долларов — внесли Nvidia, Apple, семья Адельсон и миллиардер Чарльз Эрген. При этом Nvidia попросила сохранить анонимность своего пожертвования, а Эрген — источника своих двух взносов по 12,5 миллиона. Около половины доноров — компании или их руководители, имевшие контракты с федеральным правительством при Трампе.Отдельный сюжет — семья банкира Хулио Эрреры Велутини, обвинявшегося во взяточничестве. Его дочь внесла 2,5 миллиона долларов, а сам он получил помилование от Трампа в январе. По данным издания, соглашение между правительством и Фондом национального молла прямо требует сохранять анонимность доноров, если это не разрешено письменно сотрудниками Белого дома.
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мировая экономика, nvidia, apple, общество
Мировая экономика, Nvidia, Apple, Общество
10:36 16.10.2026
 
WP вскрыла тайных доноров бального зала Трампа

The Washington Post: 333 миллиона долларов на бальный зал Трампа внесли 57 доноров

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанк%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2026
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. The Washington Post получила внутренний список доноров, финансирующих строительство бального зала Белого дома, который раскрывает имена тех, кто ранее предпочитал оставаться в тени.
Согласно документам, общая сумма частных пожертвований достигла 333 миллионов долларов, при этом не менее 77 миллионов внесли доноры, просившие сохранить анонимность. Всего в списке 67 взносов, зарегистрированных выше 10 000 долларов.

"Те же критики, которые учиняют фальшивые конфликты интересов, также жаловались бы, если бы американские налогоплательщики оплачивали эти давно назревшие ремонты", — заявил пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл, отказавшись обсуждать отдельные взносы.

Крупнейшие суммы — по 25 миллионов долларов — внесли Nvidia, Apple, семья Адельсон и миллиардер Чарльз Эрген. При этом Nvidia попросила сохранить анонимность своего пожертвования, а Эрген — источника своих двух взносов по 12,5 миллиона. Около половины доноров — компании или их руководители, имевшие контракты с федеральным правительством при Трампе.
Отдельный сюжет — семья банкира Хулио Эрреры Велутини, обвинявшегося во взяточничестве. Его дочь внесла 2,5 миллиона долларов, а сам он получил помилование от Трампа в январе. По данным издания, соглашение между правительством и Фондом национального молла прямо требует сохранять анонимность доноров, если это не разрешено письменно сотрудниками Белого дома.
 
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