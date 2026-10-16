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Трамп заявил, что не ограничивал доступ Украины к спутникам Starshield
Трамп заявил, что не ограничивал доступ Украины к спутникам Starshield - 16.10.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что не ограничивал доступ Украины к спутникам Starshield
Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения о причастности американских властей или предпринимателя Илона Маска к ограничению доступа Украины к военной... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T20:32+0300
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ВАШИНГТОН, 16 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения о причастности американских властей или предпринимателя Илона Маска к ограничению доступа Украины к военной системе спутниковой связи Starshield. "Я не знаю, делал ли это вообще кто-либо, потому что это был точно не я, и не думаю, что это был Илон. Насколько я понимаю, все работает так же, как и всегда", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, кто якобы отдал приказ ограничить Киеву доступ к системе Starshield. В среду бывший замминистра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что ночью работа терминалов спутниковой связи Starlink была ограничена. По его словам, при движении со скоростью более 160 километров в час связь начинала пропадать, что помешало ВСУ и ограничило логистику. Как отмечал украинский военный источник CNN, ВСУ сталкиваются со значительными трудностями из-за ограничений в работе терминалов. При этом основатель SpaceX Илон Маск заявил, что системы Starshield принадлежат американскому правительству и контролируются им, а любые ограничения по скорости или режимам их использования устанавливаются исключительно военным ведомством США и в конечном счете президентом страны.
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Технологии, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, ВСУ, Starlink
Трамп заявил, что не ограничивал доступ Украины к спутникам Starshield
Трамп заявил, что ни он, ни Маск не ограничивали доступ Украины к спутникам Starshield
ВАШИНГТОН, 16 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения о причастности американских властей или предпринимателя Илона Маска к ограничению доступа Украины к военной системе спутниковой связи Starshield.
"Я не знаю, делал ли это вообще кто-либо, потому что это был точно не я, и не думаю, что это был Илон. Насколько я понимаю, все работает так же, как и всегда", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, кто якобы отдал приказ ограничить Киеву доступ к системе Starshield.
В среду бывший замминистра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что ночью работа терминалов спутниковой связи Starlink была ограничена. По его словам, при движении со скоростью более 160 километров в час связь начинала пропадать, что помешало ВСУ и ограничило логистику. Как отмечал украинский военный источник CNN, ВСУ сталкиваются со значительными трудностями из-за ограничений в работе терминалов.
При этом основатель SpaceX Илон Маск заявил, что системы Starshield принадлежат американскому правительству и контролируются им, а любые ограничения по скорости или режимам их использования устанавливаются исключительно военным ведомством США и в конечном счете президентом страны.