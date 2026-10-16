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Трамп пообещал раскрыть правду о том, кто начал конфликт на Украине - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Трамп пообещал раскрыть правду о том, кто начал конфликт на Украине
Трамп пообещал раскрыть правду о том, кто начал конфликт на Украине - 16.10.2026, ПРАЙМ
Трамп пообещал раскрыть правду о том, кто начал конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что детально осведомлен об обстоятельствах начала украинского конфликта, и пообещал предать эти сведения огласке, когда... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T21:46+0300
2026-10-16T21:46+0300
украина
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 16 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что детально осведомлен об обстоятельствах начала украинского конфликта, и пообещал предать эти сведения огласке, когда наступит подходящий момент. Отвечая на вопрос журналистов у Белого дома об истинных виновниках, начала военных действий на Украине, американский лидер подчеркнул, что обладает всей полнотой информации по этому поводу. "Я знаю все детали (начала конфликта на Украине – ред.), ясно? И в какой-то момент я раскрою эти подробности", — заявил Трамп. Трамп неоднократно подчеркивал, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он победил на выборах 2020 года. Он также возлагал ответственность за эскалацию ситуации на предыдущие администрации Барака Обамы и Джо Байдена, отмечая при этом, что Владимир Зеленский не стремится к реальному дипломатическому урегулированию.
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украина, сша, дональд трамп, россия
УКРАИНА, США, Дональд Трамп, РОССИЯ
21:46 16.10.2026
 
Трамп пообещал раскрыть правду о том, кто начал конфликт на Украине

Трамп пообещал со временем раскрыть правду о том, кто начал конфликт на Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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ВАШИНГТОН, 16 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что детально осведомлен об обстоятельствах начала украинского конфликта, и пообещал предать эти сведения огласке, когда наступит подходящий момент.
Отвечая на вопрос журналистов у Белого дома об истинных виновниках, начала военных действий на Украине, американский лидер подчеркнул, что обладает всей полнотой информации по этому поводу.
"Я знаю все детали (начала конфликта на Украине – ред.), ясно? И в какой-то момент я раскрою эти подробности", — заявил Трамп.
Трамп неоднократно подчеркивал, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он победил на выборах 2020 года.
Он также возлагал ответственность за эскалацию ситуации на предыдущие администрации Барака Обамы и Джо Байдена, отмечая при этом, что Владимир Зеленский не стремится к реальному дипломатическому урегулированию.
 
УКРАИНАСШАДональд ТрампРОССИЯ
 
 
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