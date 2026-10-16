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Трамп признался, что хотел бы видеть Путина на саммите G20 в Майами - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Трамп признался, что хотел бы видеть Путина на саммите G20 в Майами
Трамп признался, что хотел бы видеть Путина на саммите G20 в Майами - 16.10.2026, ПРАЙМ
Трамп признался, что хотел бы видеть Путина на саммите G20 в Майами
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, приедет ли российский лидер Владимир Путин на саммит G20 в декабре в Майами, но отметил, что был бы рад его... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T22:09+0300
2026-10-16T22:09+0300
сша
владимир путин
дональд трамп
россия
g20
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ВАШИНГТОН, 16 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, приедет ли российский лидер Владимир Путин на саммит G20 в декабре в Майами, но отметил, что был бы рад его присутствию. Саммит G20 пройдет в Майами 14-15 декабря. "Не знаю, приедет ли он. Безусловно, я был бы рад его видеть", – сказал американский лидер журналистам в Белом доме. Госсекретарь США Марко Рубио ранее сообщил, что Вашингтон пригласил Путина на саммит "Большой двадцатки" (G20) в США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Россия благодарна и признательна за приглашение и оно будет проработано.
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сша, владимир путин, дональд трамп, россия, g20
США, Владимир Путин, Дональд Трамп, РОССИЯ, G20
22:09 16.10.2026
 
Трамп признался, что хотел бы видеть Путина на саммите G20 в Майами

Трамп заявил, что был бы рад видеть Путина на саммите G20 в Майами

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ВАШИНГТОН, 16 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, приедет ли российский лидер Владимир Путин на саммит G20 в декабре в Майами, но отметил, что был бы рад его присутствию.
Саммит G20 пройдет в Майами 14-15 декабря.
"Не знаю, приедет ли он. Безусловно, я был бы рад его видеть", – сказал американский лидер журналистам в Белом доме.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее сообщил, что Вашингтон пригласил Путина на саммит "Большой двадцатки" (G20) в США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Россия благодарна и признательна за приглашение и оно будет проработано.
 
СШАВладимир ПутинДональд ТрампРОССИЯG20
 
 
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