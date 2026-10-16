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Трамп признался, что хотел бы видеть Путина на саммите G20 в Майами

Трамп признался, что хотел бы видеть Путина на саммите G20 в Майами - 16.10.2026, ПРАЙМ

Трамп признался, что хотел бы видеть Путина на саммите G20 в Майами

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, приедет ли российский лидер Владимир Путин на саммит G20 в декабре в Майами, но отметил, что был бы рад его... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T22:09+0300

2026-10-16T22:09+0300

2026-10-16T22:09+0300

сша

владимир путин

дональд трамп

россия

g20

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ВАШИНГТОН, 16 окт – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, приедет ли российский лидер Владимир Путин на саммит G20 в декабре в Майами, но отметил, что был бы рад его присутствию. Саммит G20 пройдет в Майами 14-15 декабря. "Не знаю, приедет ли он. Безусловно, я был бы рад его видеть", – сказал американский лидер журналистам в Белом доме. Госсекретарь США Марко Рубио ранее сообщил, что Вашингтон пригласил Путина на саммит "Большой двадцатки" (G20) в США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Россия благодарна и признательна за приглашение и оно будет проработано.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сша, владимир путин, дональд трамп, россия, g20