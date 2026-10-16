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Трамп заявил, что не планирует полететь на новой Tesla
Трамп заявил, что не планирует полететь на новой Tesla - 16.10.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что не планирует полететь на новой Tesla
Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует полететь на новой Tesla. | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T23:43+0300
2026-10-16T23:43+0300
2026-10-16T23:43+0300
бизнес
сша
дональд трамп
tesla
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ВАШИНГТОН, 16 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует полететь на новой Tesla.
"Я не уверен насчет того, увидите ли вы меня в этой машине", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
По словам президента США, он был впечатлен презентацией и "очень рад за Илона".
Компания Tesla ранее представила электрический спорткар Roadster, который в ходе демонстрации совершил прыжок через препятствие и вокруг себя, недолго парил над землей, а также безопасно приземлился, заехав вверх дном по рампе.
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бизнес, сша, дональд трамп, tesla
Бизнес, США, Дональд Трамп, Tesla
Трамп заявил, что не планирует полететь на новой Tesla
Президент США Трамп заявил, что не планирует полететь на новой Tesla
ВАШИНГТОН, 16 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует полететь на новой Tesla.
"Я не уверен насчет того, увидите ли вы меня в этой машине", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
По словам президента США, он был впечатлен презентацией и "очень рад за Илона".
Компания Tesla ранее представила электрический спорткар Roadster, который в ходе демонстрации совершил прыжок через препятствие и вокруг себя, недолго парил над землей, а также безопасно приземлился, заехав вверх дном по рампе.