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Трамп заявил, что не планирует полететь на новой Tesla

Трамп заявил, что не планирует полететь на новой Tesla - 16.10.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что не планирует полететь на новой Tesla

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует полететь на новой Tesla. | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T23:43+0300

2026-10-16T23:43+0300

2026-10-16T23:43+0300

бизнес

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ВАШИНГТОН, 16 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует полететь на новой Tesla. "Я не уверен насчет того, увидите ли вы меня в этой машине", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. По словам президента США, он был впечатлен презентацией и "очень рад за Илона". Компания Tesla ранее представила электрический спорткар Roadster, который в ходе демонстрации совершил прыжок через препятствие и вокруг себя, недолго парил над землей, а также безопасно приземлился, заехав вверх дном по рампе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, сша, дональд трамп, tesla