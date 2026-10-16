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На соцподдержку москвичей в 2027-2029 годах заложили 2,4 трлн рублей

На соцподдержку москвичей в 2027-2029 годах заложили 2,4 трлн рублей - 16.10.2026, ПРАЙМ

На соцподдержку москвичей в 2027-2029 годах заложили 2,4 трлн рублей

На социальную поддержку жителей Москвы в 2027-2029 годах заложено 2,4 триллиона рублей, социальные расходы составят половину бюджета города в ближайшие три... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T13:44+0300

2026-10-16T13:44+0300

2026-10-16T13:44+0300

россия

москва

сергей собянин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874334854.jpg?1792147481

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. На социальную поддержку жителей Москвы в 2027-2029 годах заложено 2,4 триллиона рублей, социальные расходы составят половину бюджета города в ближайшие три года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В четверг глава города внес в Мосгордуму проект бюджета Москвы на 2027-2029 годы. В его основе - стратегические планы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы столицы до 2040 года. "Социальные расходы составят половину бюджета Москвы на 2027-2029 годы. В частности, на социальную поддержку жителей столицы заложили 2,4 триллиона рублей. В следующем году на эти цели выделим 815,1 миллиарда рублей, 409 миллиардов из них пойдут на денежные выплаты", - написал Собянин в канале на платформе "Макс". По словам мэра, главный приоритет города - безусловное выполнение социальных обязательств перед москвичами и оказание качественных и своевременных услуг в учреждениях соцзащиты. "На обеспечение бесплатного и льготного проезда отдельных категорий москвичей направим около 208 миллиардов рублей", - отметил глава города. На предоставление льгот по оплате ЖКУ отдельных категорий в 2027 году предусмотрено 41,7 миллиарда рублей, подчеркнул Собянин. А на выплаты субсидий на оплату ЖКУ семьям с невысоким уровнем дохода - 21,9 миллиарда рублей. "На развитие материально-технической базы учреждений социальной защиты в 2027-2029 годах запланировали 33,1 миллиарда рублей. Продолжим обновлять стационарные учреждения - геронтологические центры и социальные дома", - добавил он.

москва

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россия, москва, сергей собянин