Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На соцподдержку москвичей в 2027-2029 годах заложили 2,4 трлн рублей - 16.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261016/trln-874334854.html
На соцподдержку москвичей в 2027-2029 годах заложили 2,4 трлн рублей
На соцподдержку москвичей в 2027-2029 годах заложили 2,4 трлн рублей - 16.10.2026, ПРАЙМ
На соцподдержку москвичей в 2027-2029 годах заложили 2,4 трлн рублей
На социальную поддержку жителей Москвы в 2027-2029 годах заложено 2,4 триллиона рублей, социальные расходы составят половину бюджета города в ближайшие три... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T13:44+0300
2026-10-16T13:44+0300
россия
москва
сергей собянин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874334854.jpg?1792147481
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. На социальную поддержку жителей Москвы в 2027-2029 годах заложено 2,4 триллиона рублей, социальные расходы составят половину бюджета города в ближайшие три года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В четверг глава города внес в Мосгордуму проект бюджета Москвы на 2027-2029 годы. В его основе - стратегические планы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы столицы до 2040 года. "Социальные расходы составят половину бюджета Москвы на 2027-2029 годы. В частности, на социальную поддержку жителей столицы заложили 2,4 триллиона рублей. В следующем году на эти цели выделим 815,1 миллиарда рублей, 409 миллиардов из них пойдут на денежные выплаты", - написал Собянин в канале на платформе "Макс". По словам мэра, главный приоритет города - безусловное выполнение социальных обязательств перед москвичами и оказание качественных и своевременных услуг в учреждениях соцзащиты. "На обеспечение бесплатного и льготного проезда отдельных категорий москвичей направим около 208 миллиардов рублей", - отметил глава города. На предоставление льгот по оплате ЖКУ отдельных категорий в 2027 году предусмотрено 41,7 миллиарда рублей, подчеркнул Собянин. А на выплаты субсидий на оплату ЖКУ семьям с невысоким уровнем дохода - 21,9 миллиарда рублей. "На развитие материально-технической базы учреждений социальной защиты в 2027-2029 годах запланировали 33,1 миллиарда рублей. Продолжим обновлять стационарные учреждения - геронтологические центры и социальные дома", - добавил он.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, сергей собянин
РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
13:44 16.10.2026
 
На соцподдержку москвичей в 2027-2029 годах заложили 2,4 трлн рублей

Собянин: на соцподдержку жителей Москвы в 2027-2029 годах заложили 2,4 триллиона рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. На социальную поддержку жителей Москвы в 2027-2029 годах заложено 2,4 триллиона рублей, социальные расходы составят половину бюджета города в ближайшие три года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В четверг глава города внес в Мосгордуму проект бюджета Москвы на 2027-2029 годы. В его основе - стратегические планы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы столицы до 2040 года.
"Социальные расходы составят половину бюджета Москвы на 2027-2029 годы. В частности, на социальную поддержку жителей столицы заложили 2,4 триллиона рублей. В следующем году на эти цели выделим 815,1 миллиарда рублей, 409 миллиардов из них пойдут на денежные выплаты", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
По словам мэра, главный приоритет города - безусловное выполнение социальных обязательств перед москвичами и оказание качественных и своевременных услуг в учреждениях соцзащиты.
"На обеспечение бесплатного и льготного проезда отдельных категорий москвичей направим около 208 миллиардов рублей", - отметил глава города.
На предоставление льгот по оплате ЖКУ отдельных категорий в 2027 году предусмотрено 41,7 миллиарда рублей, подчеркнул Собянин. А на выплаты субсидий на оплату ЖКУ семьям с невысоким уровнем дохода - 21,9 миллиарда рублей.
"На развитие материально-технической базы учреждений социальной защиты в 2027-2029 годах запланировали 33,1 миллиарда рублей. Продолжим обновлять стационарные учреждения - геронтологические центры и социальные дома", - добавил он.
 
РОССИЯМОСКВАСергей Собянин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала