https://1prime.ru/20261016/tsb-874326533.html

Рапохин: Центробанк сохранит ключевую ставку 14% на заседании 23 октября

Рапохин: Центробанк сохранит ключевую ставку 14% на заседании 23 октября - 16.10.2026, ПРАЙМ

Рапохин: Центробанк сохранит ключевую ставку 14% на заседании 23 октября

Банк России на предстоящем заседании совета директоров 23 октября сохранит ключевую ставку на уровне 14%, прогнозирует старший аналитик по процентным ставкам и... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T11:32+0300

2026-10-16T11:32+0300

2026-10-16T11:38+0300

банки

финансы

банк россии

минфин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874326533.jpg?1792139936

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Банк России на предстоящем заседании совета директоров 23 октября сохранит ключевую ставку на уровне 14%, прогнозирует старший аналитик по процентным ставкам и долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Ранее опрошенные РИА Новости аналитики высказали аналогичное мнение. "Мы ожидаем, что ЦБ сохранит ставку 14% на октябрьском заседании и нейтральный сигнал о возможных действиях в декабре. Он может объяснить такое решение ускорением инфляции в третьем квартале 2026 года из-за частичного выпадения производственного потенциала экономики", - прокомментировал Рапохин. Аналитик считает, что регулятору потребуется время, чтобы удостовериться в том, что произошедшее сокращение предложения носит временный характер и что нет признаков разгона инфляционных ожиданий. "С другой стороны, регулятор отметит сохранение пространства для снижения ставки в 2027 году, поскольку заявленные Минфином параметры бюджета на ближайшую трехлетку соответствовали более ранним прогнозам ЦБ", - подытожил он. Банк России на последнем заседании, 11 сентября, сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. На предшествовавших десяти заседаниях он снижал ключевую ставку, взяв курс на смягчение политики в середине прошлого года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, банк россии, минфин