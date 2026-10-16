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Рапохин: Центробанк сохранит ключевую ставку 14% на заседании 23 октября - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Рапохин: Центробанк сохранит ключевую ставку 14% на заседании 23 октября
Рапохин: Центробанк сохранит ключевую ставку 14% на заседании 23 октября - 16.10.2026, ПРАЙМ
Рапохин: Центробанк сохранит ключевую ставку 14% на заседании 23 октября
Банк России на предстоящем заседании совета директоров 23 октября сохранит ключевую ставку на уровне 14%, прогнозирует старший аналитик по процентным ставкам и... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T11:32+0300
2026-10-16T11:38+0300
банки
финансы
банк россии
минфин
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Банк России на предстоящем заседании совета директоров 23 октября сохранит ключевую ставку на уровне 14%, прогнозирует старший аналитик по процентным ставкам и долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Ранее опрошенные РИА Новости аналитики высказали аналогичное мнение. "Мы ожидаем, что ЦБ сохранит ставку 14% на октябрьском заседании и нейтральный сигнал о возможных действиях в декабре. Он может объяснить такое решение ускорением инфляции в третьем квартале 2026 года из-за частичного выпадения производственного потенциала экономики", - прокомментировал Рапохин. Аналитик считает, что регулятору потребуется время, чтобы удостовериться в том, что произошедшее сокращение предложения носит временный характер и что нет признаков разгона инфляционных ожиданий. "С другой стороны, регулятор отметит сохранение пространства для снижения ставки в 2027 году, поскольку заявленные Минфином параметры бюджета на ближайшую трехлетку соответствовали более ранним прогнозам ЦБ", - подытожил он. Банк России на последнем заседании, 11 сентября, сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. На предшествовавших десяти заседаниях он снижал ключевую ставку, взяв курс на смягчение политики в середине прошлого года.
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банки, финансы, банк россии, минфин
Банки, Финансы, Банк России, Минфин
11:32 16.10.2026 (обновлено: 11:38 16.10.2026)
 
Рапохин: Центробанк сохранит ключевую ставку 14% на заседании 23 октября

Аналитик Рапохин: Центробанк сохранит ставку 14% и даст нейтральный сигнал на декабрь

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Банк России на предстоящем заседании совета директоров 23 октября сохранит ключевую ставку на уровне 14%, прогнозирует старший аналитик по процентным ставкам и долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.
Ранее опрошенные РИА Новости аналитики высказали аналогичное мнение.
"Мы ожидаем, что ЦБ сохранит ставку 14% на октябрьском заседании и нейтральный сигнал о возможных действиях в декабре. Он может объяснить такое решение ускорением инфляции в третьем квартале 2026 года из-за частичного выпадения производственного потенциала экономики", - прокомментировал Рапохин.
Аналитик считает, что регулятору потребуется время, чтобы удостовериться в том, что произошедшее сокращение предложения носит временный характер и что нет признаков разгона инфляционных ожиданий.
"С другой стороны, регулятор отметит сохранение пространства для снижения ставки в 2027 году, поскольку заявленные Минфином параметры бюджета на ближайшую трехлетку соответствовали более ранним прогнозам ЦБ", - подытожил он.
Банк России на последнем заседании, 11 сентября, сохранил ключевую ставку - на уровне 14% годовых. На предшествовавших десяти заседаниях он снижал ключевую ставку, взяв курс на смягчение политики в середине прошлого года.
 
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