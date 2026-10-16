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ЦБ сможет установить запрет на отдельные виды операций с цифровыми валютами

ЦБ сможет установить запрет на отдельные виды операций с цифровыми валютами - 16.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ сможет установить запрет на отдельные виды операций с цифровыми валютами

Банк России по согласованию с Минфином России будет вправе установить запрет на совершение отдельных видов операций с цифровыми валютами и цифровыми правами,... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T21:48+0300

2026-10-16T21:48+0300

2026-10-16T21:51+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Банк России по согласованию с Минфином России будет вправе установить запрет на совершение отдельных видов операций с цифровыми валютами и цифровыми правами, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. В соответствии с законом "О валютном регулировании и валютном контроле" правительство определило Минфин России федеральным органом исполнительной власти, по согласованию с которым Банк России вправе установить запрет на совершение отдельных видов валютных операций с цифровыми валютами и цифровыми правами, говорится в документе. Кроме того, ЦБ вправе разрешить совершение между резидентами отдельных видов валютных операций с цифровыми валютами и цифровыми правами, в отношении которых федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле" установлен запрет. ЦБ также вправе установить условия совершения отдельных видов валютных операций с цифровыми валютами и цифровыми правами. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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