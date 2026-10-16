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ЦБ сможет установить запрет на отдельные виды операций с цифровыми валютами - 16.10.2026, ПРАЙМ
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ЦБ сможет установить запрет на отдельные виды операций с цифровыми валютами
ЦБ сможет установить запрет на отдельные виды операций с цифровыми валютами - 16.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ сможет установить запрет на отдельные виды операций с цифровыми валютами
Банк России по согласованию с Минфином России будет вправе установить запрет на совершение отдельных видов операций с цифровыми валютами и цифровыми правами,... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T21:48+0300
2026-10-16T21:51+0300
финансы
россия
банк россии
минфин
минфин рф
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Банк России по согласованию с Минфином России будет вправе установить запрет на совершение отдельных видов операций с цифровыми валютами и цифровыми правами, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации. В соответствии с законом "О валютном регулировании и валютном контроле" правительство определило Минфин России федеральным органом исполнительной власти, по согласованию с которым Банк России вправе установить запрет на совершение отдельных видов валютных операций с цифровыми валютами и цифровыми правами, говорится в документе. Кроме того, ЦБ вправе разрешить совершение между резидентами отдельных видов валютных операций с цифровыми валютами и цифровыми правами, в отношении которых федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле" установлен запрет. ЦБ также вправе установить условия совершения отдельных видов валютных операций с цифровыми валютами и цифровыми правами. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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финансы, россия, банк россии, минфин, минфин рф
Финансы, РОССИЯ, Банк России, Минфин, Минфин РФ
21:48 16.10.2026 (обновлено: 21:51 16.10.2026)
 
ЦБ сможет установить запрет на отдельные виды операций с цифровыми валютами

ЦБ по согласованию с Минфином будет вправе запретить ряд операций с цифровыми валютами

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Банк России по согласованию с Минфином России будет вправе установить запрет на совершение отдельных видов операций с цифровыми валютами и цифровыми правами, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.
В соответствии с законом "О валютном регулировании и валютном контроле" правительство определило Минфин России федеральным органом исполнительной власти, по согласованию с которым Банк России вправе установить запрет на совершение отдельных видов валютных операций с цифровыми валютами и цифровыми правами, говорится в документе.
Кроме того, ЦБ вправе разрешить совершение между резидентами отдельных видов валютных операций с цифровыми валютами и цифровыми правами, в отношении которых федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле" установлен запрет.
ЦБ также вправе установить условия совершения отдельных видов валютных операций с цифровыми валютами и цифровыми правами.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
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