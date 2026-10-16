https://1prime.ru/20261016/tsena-874332347.html

Стартовая цена рестайлингового автомобиля Aurus Senat составит 48,5 млн руб

Стартовая цена рестайлингового автомобиля Aurus Senat составит 48,5 млн руб - 16.10.2026, ПРАЙМ

Стартовая цена рестайлингового автомобиля Aurus Senat составит 48,5 млн руб

Стартовая цена рестайлинговой версии автомобиля Aurus Senat составит 48,5 миллиона рублей за базовую версию, но средний чек, по ожиданиям компании, составит... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T13:04+0300

2026-10-16T13:04+0300

2026-10-16T13:04+0300

бизнес

россия

aurus

фгуп "нами"

нами

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874332347.jpg?1792145091

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Стартовая цена рестайлинговой версии автомобиля Aurus Senat составит 48,5 миллиона рублей за базовую версию, но средний чек, по ожиданиям компании, составит 51-52 миллиона рублей, сообщил журналистам коммерческий директор бренда Артем Юсупов. Aurus в пятницу представил журналистам рестайлинговый автомобиль модели Senat, в котором обновил ряд элементов интерьера и экстерьера. "Цена автомобиля 48,5 миллиона рублей. Это условно базовая цена… Мы всегда опционально дополняем автомобили по максимуму… и в этом смысле цена может разниться, но не очень существенно. В среднем мы ожидаем, что сделка будет 51-52 миллиона", - сказал он. Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой на базе бензинового двигателя V8 объемом 4,4 литра и мощностью 598 лошадиных сил, который работает в паре с электромотором мощностью 62 лошадиные силы и 9-ступенчатой автоматической трансмиссией отечественного производства. Модель, как и вся линейка машин бренда Aurus, разработана в научно-инжиниринговом центре России ФГУП "НАМИ" на базе единой модульной платформы (ЕМП).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, aurus, фгуп "нами", нами