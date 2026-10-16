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Стартовая цена рестайлингового автомобиля Aurus Senat составит 48,5 млн руб - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Стартовая цена рестайлингового автомобиля Aurus Senat составит 48,5 млн руб
Стартовая цена рестайлингового автомобиля Aurus Senat составит 48,5 млн руб - 16.10.2026, ПРАЙМ
Стартовая цена рестайлингового автомобиля Aurus Senat составит 48,5 млн руб
Стартовая цена рестайлинговой версии автомобиля Aurus Senat составит 48,5 миллиона рублей за базовую версию, но средний чек, по ожиданиям компании, составит... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T13:04+0300
2026-10-16T13:04+0300
бизнес
россия
aurus
фгуп "нами"
нами
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Стартовая цена рестайлинговой версии автомобиля Aurus Senat составит 48,5 миллиона рублей за базовую версию, но средний чек, по ожиданиям компании, составит 51-52 миллиона рублей, сообщил журналистам коммерческий директор бренда Артем Юсупов. Aurus в пятницу представил журналистам рестайлинговый автомобиль модели Senat, в котором обновил ряд элементов интерьера и экстерьера. "Цена автомобиля 48,5 миллиона рублей. Это условно базовая цена… Мы всегда опционально дополняем автомобили по максимуму… и в этом смысле цена может разниться, но не очень существенно. В среднем мы ожидаем, что сделка будет 51-52 миллиона", - сказал он. Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой на базе бензинового двигателя V8 объемом 4,4 литра и мощностью 598 лошадиных сил, который работает в паре с электромотором мощностью 62 лошадиные силы и 9-ступенчатой автоматической трансмиссией отечественного производства. Модель, как и вся линейка машин бренда Aurus, разработана в научно-инжиниринговом центре России ФГУП "НАМИ" на базе единой модульной платформы (ЕМП).
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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бизнес, россия, aurus, фгуп "нами", нами
Бизнес, РОССИЯ, Aurus, ФГУП "НАМИ", НАМИ
13:04 16.10.2026
 
Стартовая цена рестайлингового автомобиля Aurus Senat составит 48,5 млн руб

Стартовая цена рестайлингового Aurus Senat составит 48,5 млн рублей за базовую версию

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Стартовая цена рестайлинговой версии автомобиля Aurus Senat составит 48,5 миллиона рублей за базовую версию, но средний чек, по ожиданиям компании, составит 51-52 миллиона рублей, сообщил журналистам коммерческий директор бренда Артем Юсупов.
Aurus в пятницу представил журналистам рестайлинговый автомобиль модели Senat, в котором обновил ряд элементов интерьера и экстерьера.
"Цена автомобиля 48,5 миллиона рублей. Это условно базовая цена… Мы всегда опционально дополняем автомобили по максимуму… и в этом смысле цена может разниться, но не очень существенно. В среднем мы ожидаем, что сделка будет 51-52 миллиона", - сказал он.
Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой на базе бензинового двигателя V8 объемом 4,4 литра и мощностью 598 лошадиных сил, который работает в паре с электромотором мощностью 62 лошадиные силы и 9-ступенчатой автоматической трансмиссией отечественного производства.
Модель, как и вся линейка машин бренда Aurus, разработана в научно-инжиниринговом центре России ФГУП "НАМИ" на базе единой модульной платформы (ЕМП).
 
БизнесРОССИЯAurusФГУП "НАМИ"НАМИ
 
 
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