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Центробанк опубликовал официальный курс валют на субботу
Центробанк опубликовал официальный курс валют на субботу - 16.10.2026, ПРАЙМ
Центробанк опубликовал официальный курс валют на субботу
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 0,41 копейки - до 12,4950 рубля, доллара - на 14,23 копейки, до 83,6177 рубля, евро -... | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T17:53+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 0,41 копейки - до 12,4950 рубля, доллара - на 14,23 копейки, до 83,6177 рубля, евро - на 5,06 копейки, до 93,7187 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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рынок, сша, банк россии
Центробанк опубликовал официальный курс валют на субботу
ЦБ: официальный курс юаня с субботы - 12,49 руб, доллара - 83,62 руб, евро
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 0,41 копейки - до 12,4950 рубля, доллара - на 14,23 копейки, до 83,6177 рубля, евро - на 5,06 копейки, до 93,7187 рубля, следует из данных Банка России.
Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.