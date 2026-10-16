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Центробанк уличил главу "Кинетик капитал" в манипуляциях на Мосбирже

Центробанк уличил главу "Кинетик капитал" в манипуляциях на Мосбирже - 16.10.2026, ПРАЙМ

Центробанк уличил главу "Кинетик капитал" в манипуляциях на Мосбирже

Банк России установил факты манипулирования рынком на Московской бирже генеральным директором и бенефициарным владельцем профессионального участника рынка... | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T13:26+0300

2026-10-16T13:26+0300

2026-10-16T13:26+0300

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Банк России установил факты манипулирования рынком на Московской бирже генеральным директором и бенефициарным владельцем профессионального участника рынка ценных бумаг, говорится в сообщении регулятора. "Банк России установил факты манипулирования на торгах ПАО "Московская биржа" при совершении сделок генеральным директором и бенефициарным владельцем профессионального участника рынка ценных бумаг ООО "Кинетик капитал" Соломахиным Вадимом Альбертовичем с акциями российских компаний и облигациями федерального займа (ОФЗ)", - говорится в сообщении. "Между компанией, осуществляющей доверительное управление активами закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) "Кинетик портфельный" на основании имеющейся лицензии Банка России, и Соломахиным в первом квартале 2026 года в режиме основных торгов биржи осуществлялись операции с акциями Сбербанка, Совкомбанка, "Сургутнефтегаза", а также ОФЗ-ПД 26230 и ОФЗ-ПД 26243", - уточняет ЦБ. Такие сделки привели к существенным отклонениям цены и объема торгов указанными инструментами от уровня, который сформировался бы без них, считает регулятор. Соломахин через свой брокерский счет покупал и продавал эти инструменты по рыночной цене, после чего выставлял обратные заявки по ценам выше или ниже. Затем используя свое служебное положение и доступ к брокерскому счету компании он выставлял встречные заявки в объеме, необходимом для достижения ценового уровня, соответствующего заявкам, выставленным через его брокерский счет, поясняет ЦБ. Это приводило к краткосрочному изменению рыночной цены и закрытию позиций по брокерскому счету Соломахина. Действуя по такой схеме, он совершил более 120 сделок между личным торговым счетом и счетом компании, в результате которых она получила убыток, а Соломахин – соответствующий доход. А такие действия относятся к манипулированию рынком, отмечает регулятор. Банк России направил Соломахину предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. Кроме того, профессиональным участникам рынка ценных бумаг и организаторам торговли направлены предписания о приостановлении совершения операций по брокерским счетам Соломахина. Информация о выявленных Банком России нарушениях передана в правоохранительные органы, резюмировал регулятор.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, банк россии, сбербанк, совкомбанк