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Мировые цены на сахар резко взлетели из-за жары, пишут СМИ - 16.10.2026, ПРАЙМ
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Мировые цены на сахар резко взлетели из-за жары, пишут СМИ
Мировые цены на сахар резко взлетели из-за жары, пишут СМИ - 16.10.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на сахар резко взлетели из-за жары, пишут СМИ
Мировые цены на сахар резко взлетели из-за аномальной летней жары, которая навредила урожаю, сообщает американская газета New York Times (NYT). | 16.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-16T10:10+0300
2026-10-16T10:13+0300
мировая экономика
индия
ближний восток
ормузский пролив
эль-ниньо
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874322248.jpg?1792134836
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на сахар резко взлетели из-за аномальной летней жары, которая навредила урожаю, сообщает американская газета New York Times (NYT). "Мировые цены на сахар резко взлетели, поскольку жаркое и засушливое лето выжгло большую часть сахарных плантаций по всему миру, что привело к росту цен на продовольствие в целом", - написала газета. Отмечается, что наибольший урон от засухи потерпела Индия, занимающая второе место по экспорту сахара. И его дефицит сахара заставил правительство прибегнуть к импорту из других стран, что еще больше подстегнуло глобальный рост цен на продукт, указывает издание. К тому же "энергетическая безопасность" страны также страдает из-за неурожая сахарного тростника, главного сырья для производства биотоплива в стране. Дефицит тростника особенно болезненен на фоне сбоя поставок энергоносителей с Ближнего Востока из-за блокировки Ормузского пролива, подчеркивает издание. Газета поясняет, что низкий урожай сахара произошел из-за сильной засухи, которая была вызванная сильным явлением Эль-Ниньо. Эль-Ниньо - природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Для сахара Эль-Ниньо представляет особую проблему - он усиливает осадки в сельскохозяйственных регионах Южного полушария и одновременно усугубляет засуху к северу от экватора.
индия
ближний восток
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мировая экономика, индия, ближний восток, ормузский пролив, эль-ниньо
Мировая экономика, ИНДИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, Эль-Ниньо
10:10 16.10.2026 (обновлено: 10:13 16.10.2026)
 
Мировые цены на сахар резко взлетели из-за жары, пишут СМИ

NYT: мировые цены на сахар резко взлетели из-за аномальной летней жары

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на сахар резко взлетели из-за аномальной летней жары, которая навредила урожаю, сообщает американская газета New York Times (NYT).
"Мировые цены на сахар резко взлетели, поскольку жаркое и засушливое лето выжгло большую часть сахарных плантаций по всему миру, что привело к росту цен на продовольствие в целом", - написала газета.
Отмечается, что наибольший урон от засухи потерпела Индия, занимающая второе место по экспорту сахара. И его дефицит сахара заставил правительство прибегнуть к импорту из других стран, что еще больше подстегнуло глобальный рост цен на продукт, указывает издание.
К тому же "энергетическая безопасность" страны также страдает из-за неурожая сахарного тростника, главного сырья для производства биотоплива в стране. Дефицит тростника особенно болезненен на фоне сбоя поставок энергоносителей с Ближнего Востока из-за блокировки Ормузского пролива, подчеркивает издание.
Газета поясняет, что низкий урожай сахара произошел из-за сильной засухи, которая была вызванная сильным явлением Эль-Ниньо.
Эль-Ниньо - природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Для сахара Эль-Ниньо представляет особую проблему - он усиливает осадки в сельскохозяйственных регионах Южного полушария и одновременно усугубляет засуху к северу от экватора.
 
Мировая экономикаИНДИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКОрмузский проливЭль-Ниньо
 
 
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