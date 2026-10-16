https://1prime.ru/20261016/tseny-874322248.html

Мировые цены на сахар резко взлетели из-за жары, пишут СМИ

Мировые цены на сахар резко взлетели из-за жары, пишут СМИ - 16.10.2026, ПРАЙМ

Мировые цены на сахар резко взлетели из-за жары, пишут СМИ

Мировые цены на сахар резко взлетели из-за аномальной летней жары, которая навредила урожаю, сообщает американская газета New York Times (NYT). | 16.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-16T10:10+0300

2026-10-16T10:10+0300

2026-10-16T10:13+0300

мировая экономика

индия

ближний восток

ормузский пролив

эль-ниньо

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874322248.jpg?1792134836

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на сахар резко взлетели из-за аномальной летней жары, которая навредила урожаю, сообщает американская газета New York Times (NYT). "Мировые цены на сахар резко взлетели, поскольку жаркое и засушливое лето выжгло большую часть сахарных плантаций по всему миру, что привело к росту цен на продовольствие в целом", - написала газета. Отмечается, что наибольший урон от засухи потерпела Индия, занимающая второе место по экспорту сахара. И его дефицит сахара заставил правительство прибегнуть к импорту из других стран, что еще больше подстегнуло глобальный рост цен на продукт, указывает издание. К тому же "энергетическая безопасность" страны также страдает из-за неурожая сахарного тростника, главного сырья для производства биотоплива в стране. Дефицит тростника особенно болезненен на фоне сбоя поставок энергоносителей с Ближнего Востока из-за блокировки Ормузского пролива, подчеркивает издание. Газета поясняет, что низкий урожай сахара произошел из-за сильной засухи, которая была вызванная сильным явлением Эль-Ниньо. Эль-Ниньо - природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Для сахара Эль-Ниньо представляет особую проблему - он усиливает осадки в сельскохозяйственных регионах Южного полушария и одновременно усугубляет засуху к северу от экватора.

индия

ближний восток

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, индия, ближний восток, ормузский пролив, эль-ниньо